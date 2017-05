RPO odniósł się do sprawy po opublikowaniu w sobotę reportażu "Śmierć na komisariacie" w TVN24. Jak poinformował, jego biuro podjęło ją z urzędu, na podstawie doniesień medialnych. - Od samego początku Rzecznik Praw Obywatelskich informuje po kolei wszystkie organy ścigania zajmujące się sprawą o swoim zainteresowaniu stanem postępowania. Zaznaczono, że dopóki trwa postępowanie przygotowawcze, więcej w tej konkretnej sprawie zrobić nie może - napisano w komunikacie rzecznika.

Jak podkreślono, w uwagi na to, że postępowanie przygotowawcze jest nadal w toku, RPO nie ma ustawowych środków prawnych, by w nim uczestniczyć. Stale jednak przygląda się tej sprawie, prosząc prokuraturę o informację.

O tym, co się może dziać na komisariatach, kiedy zatrzymanym nie jest zapewniona natychmiastowa pomoc prawna, RPO informował w kwietniu; wystąpił również do ministra sprawiedliwości, by każda osoba zatrzymana przez policję albo inne uprawnione służby od samego początku miała zagwarantowany dostęp do adwokata.

25-letni Igor Stachowiak został zatrzymany 15 maja 2016 r. na wrocławskim rynku; policja poszukiwała go za oszustwa. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat mężczyzna stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza, przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

TVN24 wyemitował w sobotę drastyczne materiały, które zostały zarejestrowane na komisariacie przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu tuż przed śmiercią Igora Stachowiaka. W materiale pokazano zapis z kamery paralizatora, którego kilkakrotnie użyto wobec mężczyzny. Zaraz potem Komenda Główna Policji zapewniła, że powołuje zespół kontrolny do wyjaśnienia sprawy. Prowadząca postepowania prokuratura w Poznaniu podała, że zarzuty konkretnym osobom będzie można postawić dopiero po uzyskaniu opinii biegłych z wyspecjalizowanego laboratorium kryminalistycznego.

PO w związku ze sprawą zatrzymania i śmierci 25-latka domaga się powołania komisji śledczej i dymisji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego.