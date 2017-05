Chodzi o młodszego inspektora Jerzego Kokota. Jak informuje gazetawroclawska.pl, to on był w maju ubiegłego roku komendantem komisariatu policji Wrocław Stare Miasto. To w tym budynku zmarł Igor Stachowiak.

Już po tych wydarzenia Kokot awansował i jest obecnie zastępcą komendanta miejskiego policji we Wrocławiu. - Ma pan sobie coś do zarzucenia w tej sprawie - pytamy komendanta Kokota. - Proszę mi nie zdawać pytań. Proszę do rzecznika - usłyszeliśmy w odpowiedzi – czytamy na gazetawroclawska.pl.

Sam rzecznik dolnośląskiej policji z oceną sytuacji radzi poczekać na ustalenia prokuratury.