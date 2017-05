Niespełna dwa tygodnie temu policja otrzymała zgłoszenie o bójce w pobliżu gimnazjum nr 3 na gdańskim Chełmie. Policjanci znaleźli tam pobitą 14–latkę. Nastolatka doznała obrażeń, które nie zagrażały jej życiu. Dzień po zdarzeniu jedna z uczennic na portalu społecznościowym umieściła film, na którym widać jak grupa dziewcząt bije, ciągnie za włosy i kopie po głowie siedzącą na chodniku dziewczynę.

Podczas konferencji prasowej we wtorek w Gdańsku pomorski kurator oświaty Monika Kończyk poinformowała, że po wszczętych kontrolach w gimnazjum nr 5 (uczennicami tej szkoły są napastniczki) i w gimnazjum nr 3 (uczennica tej szkoły jest pokrzywdzoną) złożyła we wtorek wniosek do prezydenta Gdańska "o rozważenie zasadności wszczęcia postępowania odwołującego dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących nr 7 (należy do niego gimnazjum nr 3) z pełnionej funkcji w związku z poważnymi zaniedbaniami".

Poinformowała, że kurator złoży wnioski do wojewody pomorskiego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników gimnazjum nr 3, którzy nie dopełnili obowiązków służbowych wynikających m.in. z ustawy Karta Nauczyciela. Do pobicia doszło w czasie pracy szkoły, w miejscu znajdującym się niedaleko budynku gimnazjum, co umożliwiało szybką reakcję pracowników szkoły na zgłoszenie o bójce uczniów - podkreśliła.

Wyjaśniła, że kontrola wykazała m.in., że do szkoły napływały wcześniej sygnały od uczniów i rodziców zaniepokojonych gromadzeniem się grup młodzieży w pobliżu szkoły. Powiedziała, że pracownicy szkoły poradzili zgłosić ten fakt policji. Szkoła nie podjęła wystarczających działań w celu zapobieżenia pobicia uczennicy oraz kwestii udzielenia jej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu - tłumaczyła Kończyk.

Kurator poinformowała, że w związku ze zdarzeniem na 2 czerwca zapowiedziane jest w Gdańsku spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z samorządowcami z Pomorza, jako organami prowadzącymi szkoły. W spotkaniu mają też uczestniczyć pedagodzy i psycholodzy. Wspólnie będziemy się zastanawiać, co jeszcze należy ulepszyć, też w zakresie przepisów, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w każdej szkole - dodała.

Sąd rodzinny w ubiegłym tygodniu zdecydował o umieszczeniu dwóch nieletnich podejrzanych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Trafiły tam na czas trwania tej sprawy przed sądem. Wobec trzeciej nieletniej sąd zastosował dozór kuratora. Sąd wyznaczył termin rozpatrzenia sprawy na 5 czerwca. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników szkoły w związku z pobiciem uczennicy.