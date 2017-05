To, co zobaczyłem, niesamowicie mną wstrząsnęło i ciężko mi było uwierzyć w to, co widzę. Relacje policjantów przedstawiały sytuację inaczej niż to, co zobaczyłem na nagraniach. To były dla mnie bardzo trudne chwile, przepraszam wszystkich, którzy musieli oglądać człowieka w mundurze, który łamie prawo zadając ból i cierpienie drugiemu człowiekowi - wyznał szef polskiej policji w TVN24.

Zdjęcia z kamery na paralizatorze zobaczyłem po raz pierwszy w reportażu TVN24. Osoby, które przeprowadziły postępowanie dyscyplinarne we Wrocławiu, zrobiły to nierzetelnie. Z informacji, które otrzymałem, nie wynikało, że w pomieszczeniu było więcej policjantów. W wielu obszarach popełniliśmy błędy i za nie chciałem przeprosić - dodał nadinspektor Szymczyk.

Prowadzący postępowanie dyscyplinarne trzykrotnie zwracał się do prokuratury o przekazanie nagrania z komisariatu. Gdybym wiedział o materiale filmowym z komisariatu we Wrocławiu, przedstawiłbym go ministrom. Poddaję się ocenie szefa MSWiA i premier, jestem do dyspozycji - powiedział szef KGP.