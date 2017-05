Poczta Polska nie ukrywa, że do sukcesu przyczyniła się zmiana ekspozycji - z tej zza szyby przy okienku pocztowym na tzw. empikową.

- Tam, gdzie było możliwe wydzieliliśmy miejsce sprzedaży książek, które są prezentowane na specjalnych stojakach. Motorem wzrostu było też wprowadzenie w połowie ubiegłego roku możliwości płacenia kartą – słyszymy od przedstawiciela Poczty Polskiej, który przyznaje jednocześnie, że to również efekt dobrze dobranej oferty do grupy docelowej, odwiedzającej placówki Pocztowe. W sumie Poczta Polska oferuje już kilkadziesiąt tytułów. Największą popularnością cieszy się beletrystyka, wydawnictwa o tematyce kulinarnej, podróżniczej i religijnej oraz sygnowane logo Poczty Polskiej S.A. - przeznaczone do sprzedaży wyłącznie w sieci placówek pocztowych.

Niezmiennie największym hitem sprzedażowym pozostają wydawnictwa z serii „Kuchnia Siostry Anastazji” (np. „Sałatki i surówki”, „Ciasta z owocami”, „Sprawdzone przepisy”, „Dania mięsne” i „Przetwory”). Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się na Poczcie sprzedają się już w setkach tysięcy sztuk rocznie. Dla porównania „Kuchnia tradycyjna siostry Anastazji” to 3 mln sztuk sprzedanych egzemplarzy. Poczta mocno więc zapracowała na ten sukces. Drugim hitem jest seria „Leksykonu zdrowia” („Jak czytać wyniki badań lekarskich”, oraz wydawnictwa o nadciśnieniu i chorobach serca oraz cukrzycy i przeziębieniu). W tej kategorii sprzedaż jest równie wysoka jak na pozycji lidera. Co jeszcze Polscy kupowali w ubiegłym roku na Poczcie.

- Bardzo dobrą sprzedażą cieszyły się również pozycje z serii „Ojca Grande przepisy na zdrowe życie” oraz książki poświęcone osobie ks. Jana Kaczkowskiego. W kategorii bestsellery tytuły: „Grunt pod nogami”, „Dziewczyna z pociągu” oraz „Moje córki krowy” stanowiły czołówkę sprzedażową – informuje pracownik biura prasowego Poczty Polskiej.

Sukces Poczty zauważył nawet Ringer Axel Springer, który również wszedł w dystrybucję książek z serii „Kuchnia Siostry Anastazji”.

Z tego też względu, jak się dowiedzieliśmy Poczta Polska nie chce chwalić się dokładnymi danymi sprzedażowymi. Obawia się konkurencji na rynku, a dokładnie tego, że jej pomysł zostanie skopiowany przez innych graczy.

Zabezpiecza się też przed tymi, którzy chcą odebrać jej sukces. Sposobem na to jest sukcesywny rozwój sprzedaży tytułów książkowych sygnowanych logotypem Poczty Polskiej – np. „Bądź bardziej fit - biegaj z nami”, które są przeznaczone wyłącznie do dystrybucji w jej placówkach. Ich sprzedaż zresztą w 2016 r. ponad trzykrotnie przekroczyła wyniki sprzedażowe roku 2015.

Nowym hitem w tej kategorii są publikacje polecane przez siostrę Anastazję jak np. "Makarony siostry Salomei".