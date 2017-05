Jak podaje RMF FM, w rozesłanym do firm zapytaniu ofertowym ujawnione zostały m.in. szczegóły zabezpieczenia należących do BOR-u aut. Pytania trafiły do co najmniej kilku firm z całej Polski. Termin składania ofert upływa dzisiaj.

To zagraża bezpieczeństwu najważniejszych osób w Państwie, to wygląda, jakby ktoś wystawiał premier lub prezydenta na strzał - komentują byli oficerowie BOR w rozmowie z RMF FM. Twierdzą, że potencjalny zamachowiec, który zapozna się z takim zapotrzebowaniem BOR, otrzymuje informację na temat floty samochodowej, którą w Polsce poruszają się VIP-y. Zna między innymi klasę opancerzenia pojazdów. To oznacza, że wie, czego użyć, by zniszczyć samochód z pancerzem VR7.

Najlepsi instruktorzy zawsze byli w BOR, jestem bardzo zaskoczony, że teraz BOR ogłasza tego typu konkurs, że będzie szkolony przez firmy z zewnątrz. Jest to sytuacja niespotykana. Marka kierowcy BOR-u zawsze była najwyższa - stwierdza były szef MSWiA Marek Biernacki.