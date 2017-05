- Informacja o śmierci trzymiesięcznego dziecka znajdującego się w jednym z mieszkań na terenie Opoczna dotarła do służb około godz. 20 we wtorek. Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, uznali, że obrażenia dziewczynki mogą wskazywać, iż padła ona ofiarą przemocy – poinformowała PAP rzeczniczka opoczyńskiej KPP Barbara Stępień.

W mieszkaniu znajdowała się 33-letnia matka dziewczynki, jej 8-letni brat oraz jeszcze dwie osoby. Nie było natomiast ojca, który – jak wynikało ze wstępnych ustaleń policji – mógł przyczynić się do śmierci dziecka. Mężczyzna został zatrzymany niecałą godzinę później. W czasie zatrzymania przez policję oboje rodzice dziewczynki byli nietrzeźwi. Ich starszy syn został przewieziony do pogotowia opiekuńczego.

Biegli przeprowadzili już sekcję zwłok dziewczynki. Wykazała ona liczne obrażenia głowy, w tym pęknięcie kości ciemieniowej oraz krwiak - informuje "Dziennik Łódzki". Z doniesień gazety wynika również, że w obecności psychologa przesłuchany został ośmioletni Kacper. To on miał zwrócić matce uwagę, że jego siostra, którą próbuje karmić, nie żyje. Co więcej, chłopiec opowiadać miał również o tym, że był bity przez ojca. Na policzku chłopca miało być widoczne zasinienie.

Jak informuje TVN24, chłopiec w przeszłości był już odebrany rodzicom, którzy jednak zdołali na tyle poprawić swoją sytuację, by odzyskać dziecko. Rodzina cały czas miała jednak założoną niebieską kartę.