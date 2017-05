Łącznie kandydatów jest 9 – to maksymalna liczba, która dopuszcza statut banku. To też osoby niezwiązane z sektorem finansowym. Wśród nich jest Justyna Głębikowska-Michalak, która prowadzi biuro rachunkowe w Lublinie czy np. Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektorka Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Według "Rzeczpospolitej", to bliska znajoma premier Szydło.

Choć państwowe PZU jeszcze formalnie nie kupiło Pekao od Włochów, to już szykuje się do obsadzenia spółki swoimi ludźmi. I to głównie z politycznego nadania.

Decyzje o nominacjach do rady nadzorczej Pekao zostaną podjęte na walnym zgromadzeniu, zaplanowano je na 8 czerwca.