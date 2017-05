Szczecińscy agenci CBA - jak twierdzi RMF FM - są na tropie ogólnopolskiej afery rybnej. Biuro uważa bowiem, że zarówno decyzje administracyjne inspektorów jak i protokoły kontroli weterynaryjnych w zakładach przetwórstwa rybnego mogły być fałszowane.

Zdaniem CBA w latach 2015-2016 do ogólnopolskich sieci sklepów mogły trafić przetwory rybne tak fatalnej jakości, że mogły one szkodzić zdrowiu konsumentów. Agenci weszli już do firm i instytucji na Pomorzu i Mazowszu oraz w Zachodniopomorskiem. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.