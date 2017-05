- Jestem głęboko zdumiony i zaskoczony faktem przedstawienia mi przez prokuraturę zarzutów dotyczących manipulowania akcjami Krezusa w 2012 roku. Co prawda, do tej pory nie otrzymałem uzasadnienia tej decyzji, jednak zdecydowanie zaprzeczam jakoby moim celem przy dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży akcji była manipulacja i wprowadzanie w błąd uczestników rynku – czytamy w oświadczeniu.

Inwestor wskazał, że działania prokuratury traktuje jako element kampanii prowadzonej i inspirowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, zmierzającej do zdyskredytowania go.

- Kolejny raz próbuje się zszargać moją reputację, wizerunek oraz dobra osobiste, co negatywnie wpływa na warunki, w jakich rozwijają się firmy, które kontroluję – czytamy dalej.

Podkreślił, że zawsze płacił podatki w Polsce i nigdy nie zamierzał przenosić działalności gospodarczej za granicę.

- Podejmowane wobec mnie nieprzyjazne działania, mogą skutkować decyzją o wycofaniu spółek, które kontroluję z publicznego obrotu oraz ograniczeniem inwestycji w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających kilkanaście tysięcy pracowników – podsumował Karkosik.

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że przedstawiła Romanowi K. zarzut popełnienia przestępstwa karalnej manipulacji akcjami spółki Krezus S.A., tj. przestępstwa z art. art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarzut współdziałania z Romanem K. usłyszeli także Grażyna K. oraz Jakub N. Podejrzanym grozi kara grzywny do 5 mln zł oraz kara pozbawienia wolności do lat 5.

- Zarzut obejmuje zdarzenia do jakich doszło w okresie od lipca do listopada 2012 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W toku postępowania ujawniono, że podejrzani składali zlecenia i zawierali transakcje na akcjach spółki Krezus S.A. m.in. manipulując kursem akcji i wprowadzając w błąd innych inwestorów, co do rzeczywistego popytu i podaży instrumentu finansowego. Jak ujawniono łączna ilość akcji, którymi obracali podejrzani wynosiła ponad 3 mln sztuk, a ich wartość przekroczyła 36 mln zł. Podejrzani inwestorzy zdominowali obrót akcjami spółki Krezus, a ich udział w wolumenie kupna wyniósł blisko 68 proc., a w wolumenie sprzedaży ok. 31 proc." - napisano w komunikacie prokuratury.

Roman Karkosik jest większościowym akcjonariuszem Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu. Posiada także m.in. akcje Krezusa.