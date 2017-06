Od ostatnich kilkunastu lat coraz bardziej popularna robi się branża komputerów i wszelkich gier komputerowych.

W Polsce mamy wiele firm, które się tym zajmują i wystarczy ich wesprzeć, aby rozwinąć tą branżę - światowej sławy CD Project (znani z gry „Wiedźmin”) czy Techland (Dying Light) czy również znanych producentów podzespołów PC jak Modecom (obudowy oraz zasilacze), GoodRAM (pamięci RAM) oraz SilentiumPC (światowej sławy wentylatory oraz obudowy), więc to udowadnia, że możemy wiele. Branżę ową można rozwijać na wiele sposobów, możemy wysyłać dzieci na zajęcia informatyczne, czy w szkołach nauczyciele mogą przyłożyć do takich zajęć większy nacisk. Mamy wielu niezależnych twórców, którzy bez zaawansowanego szkolenia wykonali wiele gier (niektóre nawet podbijają internet), więc wystarczy zainwestować w szkolenia dla takich twórców, dać im dobre otoczenie do pracy i możemy być pewni, że nasza inwestycja się zwróci.

Czołowe firmy zatrudniają w większości tylko wyszkolonych pracowników i rzadko inwestują w kursy szkoleniowe dla nich. Mniejsze firmy potrzebują znacznie mniej pracowników (programistów, informatyków, grafików). Takie firmy nie oferują wysokich standardów pracy, nie zapewniają wysokiej klasy programów, czy wielu kursów, więc większość szkoli się w zaciszu domowym. Państwo polskie mogłoby pomóc rozwijać taki rynek, taką branżę dofinansowując szkolenia z zakresu programowania.

Można stworzyć programy edukacyjne oraz gospodarcze mające na celu dofinansowywanie studiów, edukacji w tym zakresie oraz miejsc pracy. Dzięki takim programom pracodawcy mogliby zapewnić lepsze warunki pracy - więcej stanowisk pracy, droższe, bardziej zaawansowane programy. Dzisiaj takie mniejsze studia gier zatrudniają po 20-30 pracowników, a mogłyby dużo więcej, gdyby państwa im to umożliwiło np. zwalniając ich z podatków lub dając ulgi podatkowe.

Państwo mogłoby zainwestować w budowę takich miejsc pracy w mniejszych miastach. Z reguły studia gier zlokalizowane są w większych miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Gdańsk... bo i tam można znaleźć wielu programistów. Na pewno wielki potencjał w tym zawodzie mają dzieci, gdyż wśród nich jest większe zainteresowanie tą branżą, mają więcej czasu na naukę oraz mają szansę uczyć się od początku z profesjonalistami. Więc wystarczy, aby państwo bardziej zainteresowało się branżą komputerową, zainwestowało w nią a na pewno się to zwróci. Warto zwrócić uwagę, że rynek gier komputerowych nie istnieje od zawsze, lecz od niedawna. Jest to branża mocno rozwijająca się, w którą warto inwestować i dzięki tym inwestycjom rozwinąć ją. Wystarczy tylko zainteresować się nią i włożyć w nią trochę pracy!