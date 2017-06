Nasza myśl modowa skupia się dziś na streetwearze. Jednakże w Polsce się o tym nie mówi, jest to conajmniej dziwne. Przecież marki które odnoszą gdzieś sukces automatycznie stają się reklamą dla naszego kraju.

Pokrótce postaram się opisać kilka z nich:

MISBHV – Awangarda i kontrowersja- to przede wszystkim widzimy w ubraniach prezentowanych przez MISBHV. Uwielbiana przez amerykańskich celebrytów takich jak: Kylie Jenner, Rita Ora, Rihanna, Jourdan Doon. Ich kolekcja ,,Object of Desire” została zaprezentowana podczas na nowojorskiego tygodnia mody, pisał o tym nawet ,,Vogue”, chwaląc MISBHV. Zakupić produkty tej polskiej marki możemy zakupić w ponad trzydziestu punktach na świecie, w tym jednym w Polsce, czyli w warszawskim ,,Vitkacu”

Hermetic Square- Marka ta tworzy produkty streatwearowe dla mężczyzn. Brand ten znany jest z prostych, nieprzekombinowanych form. Priorytetem dla marki wydaję się być dobór materiałów. Nie ma jeszcze ona w świecie takich wielkich osiągnięć jak choćby MISBHV, ale wydaje się to być kwestią czasu ponieważ marka ta ma dopiero dwa lata. Produkty tej marki zakupić możemy za pośrednictwem ich strony internetowej.

GodSaveQuen – Produkuje ekskluzywną bieliznę damską. Noszona przez Kim Kardashian i Kylie Jenner. Młoda marka powstała w 2014 roku. Założona przez Karolinę Bernaciak i Filipa Olszewskiego. Produkty tej marki zakupić można za pośrednictwem ich strony internetowej.

Postrzeganie ekskluzywnych marek modowych w dzisiejszych czasach jest błędne, ludzie nie są wstanie pojąć po co kupować markowe produkty. A dlaczego warto? Po pierwsze pewność, iż produkt ten jest z wyselekcjonowanych materiałów najwyższej jakości, co już na starcie daje przewagę nad sieciówkami. Dodatkowo większość marek ekskluzywnych produkuję swoje produkty w lepszych warunkach dla pracowników, którzy to godnie zarabiają w przeciwieństwie do tych pracujących przy produkcji dla sklepów sieciowych. Głośnym przykładem nieludzkiego wyzysku pracowników w krajach trzeciego świata jest choćby zawalenie szwalni Rana Plaza w Bangladeszu, mimo iż pracownicy alarmowali o fatalnym stanie technicznym budynku nic nie zostało zrobione w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Skończyło się to śmiercią ponad tysiąca osób. W ów szwalni swoje produkty produkowała min. największa polska sieciówka czyli Reserved. Nadal uważasz, że nie warto dopłacić? Co więcej sklepy sieciowe bardzo często, lekko mówiąc ,,inspirują się” tymi ekskluzywnymi markami, czyli poniekąd narzekając na coś markowego narzekasz na coś z sieciówki.

Jednakże dla większości ludzi czymś ,,nie do przełknięcia” jest cena produktów marek ekskluzywnych. Rzeczywiście cena tych produktów nie idzie w parze z logiką, ale czy sztuka ma być logiczna? Nie. Poza tym na klawiaturę nasuwa mi się stwierdzanie, że ,, Rzecz jest warta tyle, ile ktoś jest wstanie za nią zapłacić. Za ubrania ludzie płacą tysiące, miliony, więc tyle warte są te ubrania.