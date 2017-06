Parada Równości, organizowana w tym roku przez Fundację Wolontariat Równości, rozpocznie się o godz. 16; wyruszy sprzed stacji PKP Warszawa - Śródmieście, przejdzie Alejami Jerozolimskimi przez Plac Zawiszy, dalej Koszykową do Placu Konstytucji i stamtąd na Plac Defilad, gdzie przed Pałacem Kultury i Nauki zorganizowane będzie Miasteczko Równości.

Trasa liczy ok. 4 km, a przebieg i tempo przemarszu - jak zapewniają organizatorzy - są zaplanowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi i osób starszych.

Miasteczko Równości wystartowało już o godz. 12. Współorganizowane jest ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa, a tworzone przez 20 organizacji pozarządowych, działających na rzecz grup mniejszościowych w różnych obszarach życia. Na odwiedzających czekają stoiska z licznymi atrakcjami. Wieczorem Miasteczko Równości przekształci się w otwarte dla wszystkich oficjalne afterparty, czyli imprezę, która będzie zwieńczeniem Parady Równości.

Organizatorzy chcieli, by tegorocznej Paradzie Równości towarzyszył III Warszawski Dzień Różnorodności - coroczne wydarzenie współorganizowane i finansowane przez stołeczny ratusz, poświęcone promowaniu otwartości i różnorodności. Dotychczas termin tego wydarzenia nie pokrywał się z terminem Parady, w tym roku organizatorzy chcieli połączyć siły, by dotrzeć do większej liczby odbiorców. W poprzednich latach Dzień Różnorodności organizowała Lambda Warszawa, która w tym roku złożyła do konkursu wspólny projekt z Fundacją Wolontariat Równości - organizatorem Parady. Miasto jednak nie zgodziło się na ten projekt.

Organizatorzy Parady Równości, jak co roku zwrócili się z prośbą o honorowy patronat do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, jednak ponownie spotkali się z odmową.

Poparcia Paradzie - podpisując się pod specjalnym listem - udzieliło 40 ambasadorów oraz pięciu przedstawicieli ważnych międzynarodowych instytucji (m.in. Australii, Argentyny, Chile, Czech, Estonii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Izraela, Niemiec, Kanady, USA, Wietnamu, Włoch, Ukrainy oraz dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i przedstawicielka UNHCR W Polsce).

"Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu" - czytamy w liście.

"Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w obowiązkach i standardach Rady Europy oraz Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz tolerancji i akceptacji" - napisano w liście poparcia.

Organizatorzy Parady wskazali, że 45 podpisów pod listem to rekordowa jak do tej pory liczba. - Cieszymy się z tego tym bardziej, że dzięki zaangażowaniu i wsparciu ze strony zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce – również finansowym – mamy możliwość zorganizowania wydarzenia w takim kształcie, w jakim sobie wymarzyliśmy i zaplanowaliśmy - podkreślili organizatorzy Parady. Dodali, że swój udział zapowiedziały liczne delegacje przedstawicieli ambasad i ich rodzin.

Warszawska Parada Równości to coroczne święto społeczności LGBT; organizatorzy zawsze upominają się jednak również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i wszystkich dyskryminowanych grup. Wśród postulatów Parady są m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, małżeństwa i związki partnerskie dla wszystkich obywateli, miasta bez barier, otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności, otwartość wobec uchodźców i obcokrajowców, edukacja antydyskryminacyjna, rzetelna edukacja seksualna i etyka w szkole, zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach.

W zeszłym roku w Paradzie udział wzięło ok. 30 tys. osób - informują organizatorzy.