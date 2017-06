Potwierdza to treść pisma przesłanego przez Ministerstwa Finansów do izb administracji skarbowej, do którego dotarła DGP.

W dokumencie przypomniano uzgodnione jeszcze 24 maja 2016 r. wytyczne dla izb administracji skarbowej co do standardów zamówień publicznych. Wynika z nich, że nie powinny one (a także podległe im urzędy skarbowe) zamawiać prenumeraty prasy lokalnej, Pulsu Biznesu, Wprost, Polityki, tygodnika Press i Newsweek Polska.

Jaką prasę można prenumerować / Inne

Jednocześnie ograniczona do wersji standard (bez dodatków i tygodników) została prenumerata Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej.