Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski bp Jan Wątroba powiedział w środę na konferencji prasowej, że nowością będzie powołanie w każdej diecezji duszpasterza związków niesakramentalnych. Tacy duszpasterze będą kształceni w seminariach.

- O ile w seminariach taki obowiązkowy przedmiot nauczania nie został jeszcze wprowadzony, to seminaria są wreszcie zobowiązane do prowadzenia takich zajęć, w wymiarze 30 godzin wykładów w roku – mówił bp Wątroba.

Z kolei obecni duchowni, którzy nie mieli możliwości dokształcić się w tym kierunku w seminarium, będą mogli zapoznawać się z tym tematem na różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami i specjalistami.

Biskupi podczas 376. zebrania plenarnego w Zakopanem postanowili także, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych będą miały możliwość przystępowania do sakramentu komunii świętej - ale w szczególnych przypadkach. Jak wyjaśnił bp Wątroba, takie osoby muszą żyć faktycznie jak rodzina.

- Przede wszystkim będziemy chcieli pomagać takim osobom przez uświadomienie im, w jakiej sytuacji się znajdują w stosunku do Chrystusa, w jakiej relacji są do nauczania Kościoła. Jeżeli okaże się, że są takie sytuacje, gdzie możliwe jest przystąpienie do sakramentu komunii, to będzie ona udzielana po wcześniejszym procesie rozeznania – powiedział.

Wytyczne w tej sprawie są w ostatniej fazie redakcyjnej i niewykluczone, że zostaną przyjęte na październikowym zebraniu plenarnym Episkopatu.

Przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP bp Adam Bałbuch zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie wydana instrukcja określająca, kiedy i kto może przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych. Dotychczas obowiązywała praktyka przyjmowania tego sakramentu w sytuacjach ekstremalnych, wobec śmierci.

- Sakrament ten jednak nie jest dla umierających, tylko dla chorych, których życie jest zagrożone. Chcemy uwrażliwić rodziny, aby umiały się w sposób duchowy zaopiekować chorymi i zatroszczyć się, by przyjmowali sakramenty - wyjaśnił bp Bałbuch.

Biskup dodał, że nie obowiązuje już formuła warunkowego namaszczenia chorych, stosowana, kiedy ksiądz miał wątpliwości, czy przyjmujący sakrament żyje. Obecnie, jeżeli ksiądz ma wątpliwość, powinien udzielić namaszczenia chorych stosując zwykłą formułę, tak jak w każdej innej sytuacji.

Przewodniczący Rady Prawnej KEP bp Ryszard Kasyna poinformował też, że wytyczne Kościoła dotyczące postępowania w przypadku przestępstwa pedofilii zostały dostosowane do prawodawstwa cywilnego. W lipcu wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadza obowiązek prawny informowania o przypadkach obcowania płciowego z osobą poniżej 15 roku życia, doprowadzenia do innej czynności seksualnej i pokazywania jej pornografii. Osoby posiadające wiarygodną wiedzę na temat takiego przestępstwa, powinny obligatoryjnie przekazać informację odpowiednim organom ścigania.

- Do tej pory był to obowiązek społeczny, a teraz będzie to obowiązek prawny, zagrożony karą więzienia do lat trzech – wyjaśnił biskup.

- Moim zdaniem będzie to rodziło pewne trudności. Będzie to być może temat nawet do rozstrzygnięć sądowych, bo wątpliwości może budzić fakt, kiedy taka informacja jest wiarygodna, a kiedy niewiarygodna. Tak zarządził prawodawca, a my jako instytucja kościelna staramy się w tym przypadku współpracować, dlatego te wytyczne zostały dostosowane do wymogów prawa cywilnego – zakończył bp. Kasyna.

Podczas obrad biskupi dokonali także wyborów do gremiów Episkopatu. Bp Jan Piotrowski z Kielc został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, natomiast bp Wiesław Lechowicz został członkiem Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto ks. dr Andrzej Lubowicki z diecezji drohiczyńskiej został asystentem generalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zaś ks. Jacek Czenczek koordynatorem ds. egzorcystów w Polsce. W wyborach wyłoniono też nowy skład Rady Naukowej Episkopatu.