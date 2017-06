Na wniosek policji śledczy wydali zgodę na zapoznanie się z aktami, w tym z zapisem z tasera

Tymczasem według szefa KGP policja nie miała dostępu do nagrań i akt ze śledztwa ws. śmierci Stachowiaka, a prowadzący postępowanie dyscyplinarne trzykrotnie zwracał się do prokuratury o przekazanie materiału filmowego, ale go nie uzyskał.