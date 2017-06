W czerwcowym badaniu CBOS zauważa, że mimo tego iż praca parlamentarzystów spotyka się częściej z krytyką niż z aprobatą, to czerwiec jest trzecim miesiącem z rzędu, w którym zarejestrowano niewielką poprawę notowań Sejmu.

Działalność izby niższej pozytywnie ocenia niespełna jedna trzecia Polaków (30 proc. - od maja wzrost o 2 punkty proc.), natomiast negatywnie – ponad połowa (54 proc. - spadek o 4 punkty). Z kolei pracę Senatu chwali ok. jednej trzeciej badanych (29 proc. - tyle samo, co w maju), a krytykuje ponad dwie piąte (44 proc. - spadek o 3 punkty).

Jak wynika z sondażu, z pracy posłów zadowoleni są najmłodsi respondenci (39 proc.), osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe (35 proc.), badani z gospodarstw domowych o niskich dochodach (poniżej 649 zł - 36 proc., od 650 do 999 zł - 37 proc.), a przede wszystkim ankietowani identyfikujący się z prawicą (54 proc.), potencjalni wyborcy PiS (62 proc.) oraz badani najbardziej zaangażowani w praktyki religijne (uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu - 46 proc. lub biorący w nich udział raz w tygodniu - 35 proc.).

Według CBOS negatywnym ocenom najbardziej sprzyjają lewicowe (76 proc.) lub centrowe (69 proc.) poglądy polityczne, zamiar głosowania na PO (83 proc.), nieuczestniczenie w praktykach religijnych (64 proc.) lub udział sporadyczny (61 proc.), zamieszkiwanie w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców - 67 proc.), wyższe wykształcenie (64 proc.) i wysokie dochody per capita (powyżej dwóch tys. zł - 69 proc.), jak również wiek 35–44 lata (59 proc.).

Notowania prezydenta

CBOS zaznaczył, że w stosunku do ubiegłego miesiąca zmniejszył się nieco odsetek Polaków niezadowolonych ze sposobu sprawowania urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę z 38 proc. do 34 proc. Z uznaniem o obecnej prezydenturze wypowiada się, podobnie jak w maju, ponad połowa badanych (54 proc.). CBOS wskazał, że w "dłuższej perspektywie notowania głowy państwa są dość stabilne".

Pozytywnie o obecnej prezydenturze częściej niż inni wypowiadają się najmłodsi ankietowani (72 proc.), osoby mające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne (71 proc.) lub zasadnicze zawodowe (66 proc.), mieszkańcy wsi(61 proc.), uzyskujący niskie, ale nie najniższe dochody per capita (650 zł – 999 zł - 66 proc.), uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (73 proc.), a ponadto badani o prawicowej orientacji politycznej (80 proc.).

Z badania CBOS wynika, że niezadowoleni z działalności prezydenta to relatywnie często respondenci mający od 35 do 44 lat (42 proc.), mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tys. - 48 proc.), deklarujący wyższe wykształcenie (55 proc.), uzyskujący najwyższe dochody per capita (56 proc.), nieuczestniczący w praktykach religijnych (50 proc.) oraz respondenci identyfikujący się z lewicą (65 proc.) lub centrum (45 proc.).

CBOS zauważa, że działalność głowy państwa "niemal jednogłośnie" dobrze oceniają zwolennicy PiS (95 proc.), natomiast w zdecydowanej większości źle – potencjalni wyborcy PO (80 proc.).

Z obecnej prezydentury zadowolona jest "ogromna większość" wyborców Andrzeja Dudy z ostatnich wyborów prezydenckich (83 proc.). Respondenci głosujący wówczas na Bronisława Komorowskiego przeważnie mają do niej zastrzeżenia, jednak co siódmy spośród nich ma dobre zdanie o działalności głowy państwa (80 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 czerwca 2017 r. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.