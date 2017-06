Wiara, religia to nie jest tylko sprawa prywatna, która celebrujemy przy zamkniętych drzwiach swoich wewnętrznych pomieszczeń, ale to jest również fakt publiczny; to jest również element, który kształtuje i powinien kształtować społeczeństwo - powiedział abp Henryk Hoser w homilii skierowanej do wiernych na zakończenie diecezjalnej procesji.

Podkreślił, że wyraża się to również w najlepiej pojętej kulturze. Kultura areligijna jest kulturą zanikową, jest kulturą marnienia i podlenia; i to historia nam już niejednokrotnie udowodniła - dodał.

Abp Hoser nawiązywał do znaczenia obchodów Bożego Ciała. Spożywanie tego chleba jest gwarancją życia wiecznego; bez niego życia wiecznego osiągnąć nie sposób - powiedział. Nikt od stołu Bożego (…) nie powinien odchodzić głodny - dodał, podkreślając, że Eucharystia jest największym skarbem Kościoła.

Nic zatem dziwnego, że Kościół broni Eucharystii, broni przed świętokradztwem, broni przed profanacją" - mówił abp Hoser. Ta obrona jest konieczna dlatego, że świętokradztwo, profanacja ewangelii jest faktem codziennym; jest faktem również publicznym; jest faktem podtrzymywanym przez pewne nurty. Nie sposób nie wspomnieć o obrazoburczych, profanacyjnych sztukach teatralnych, które stały się ostatnio modne - oświadczył.

Podkreślając, że ewangelia jest prawdziwym pokarmem, prawdziwym napojem, hierarcha zaznaczył, że warto sobie uświadomić, jak bardzo jesteśmy w oddaleniu od właśnie tej prawdy, która ma nas budować, a nie rujnować; że kłamstwo stało się faktem społecznym coraz bardziej zajmującym przestrzeń naszą duchową, jak również umysłową.

Kłamstwa używa się bardzo świadomie, jest ono perfidne, ubrane często w pozory prawdy - kontynuował arcybiskup. Poprawność polityczna należy również jakże często do kłamliwych postaw, które musimy rozpoznać na czas, by jej nie ulegać i za nią nie iść - dodał. Przywołując pojęcie "fake news", abp Hoser mówił o specjalnym wpuszczaniu w przestrzeń medialną fałszywych wiadomości po to, żeby stały się narzędziem walki, najczęściej walki o władzę i pieniądze.

W tym kontekście hierarcha wezwał do odstąpienia od łatwego sądzenia innych - od obmowy i oszczerstwa. Musimy z tym walczyć, gdyż kłamstwo jest m.in. uderzeniem w jedność narodu -przekonywał. Nie dziwmy się, że jesteśmy świadkami, często bezsilnymi, takiego teatru kłamstw, histerycznych coraz bardziej, które nas bulwersują i które nie dają nam drugiej ważnej, potrzebnej cechy społecznej, jaką jest zaufanie - dodał.

Tracimy zaufanie między sobą; do tych, którzy występują na scenie publicznej; którzy odgrywają różne sztuki; którzy powodują teatralizację naszego życia i którzy lekceważą prawdę, lekceważą człowieka, jego godność; depczą to, co jest najwyższe i ściągają na bardzo niskie poziomy - dodał.

Procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła po mszy z Bazyliki Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Kilka tysięcy wiernych przeszło wzdłuż Al. Solidarności, a następnie ulicami: Jagiellońską, Kłopotowskiego i Sierakowskiego, z powrotem do katedry.