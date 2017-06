Za odrzuceniem projektu głosowało 222 posłów, przeciwko było 207. Trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt przewidywał zniesienie ograniczenia w rozliczeniu PIT dla środowisk twórczych.

To jest ustawa bardzo długo wyczekiwana przez środowiska twórcze w Polsce, przez innowatorów, wynalazców - tłumaczył podczas środowej debaty sprawozdawca Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Dodał, że chodzi o przywrócenie pełnego zakresu możliwości uwzględnienia 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców.

W uzasadnieniu do projektu posłowie Kukiz'15 napisali, że celem zmiany jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42 tys. 764 zł dla stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Projekt ustawy zmierza więc do likwidacji tzw. podatku Tuska, czyli podwyżki podatków dla środowisk twórczych, wprowadzonej przez rząd Platformy i PSL od 2013 r. - napisano.

Zbigniew Biernat z PiS informował natomiast, że jego klub wnosi o odrzucenie projektu w całości. Poseł mówił m.in., że politykę podatkową kreuje rząd, a wprowadzenie zmiany spowodowałoby zmniejszenie dochodów z PIT o ok. 100 mln zł, co spowodowałoby także niższe dochody jednostek samorządu terytorialnego.