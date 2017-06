Przewodniczący KEP zaznaczył, że z radością przyjął informację, iż synod biskupów grecko-katolickiego Kościoła melchickiego wybrał abpa Josepha nowym patriarchą Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy, Cylicji, Syrii, Iberii, Arabii, Mezopotamii, Pentapolis, Etiopii, całego Egiptu i całego Wschodu. Papież Franciszek zatwierdził wybór w piątek.

Jak czytamy w liście, abp Gądecki złożył patriarsze "serdeczne życzenia" i zapewnił o modlitwie w intencji jego posługi, "zwłaszcza wśród umęczonych wojną i niepokojem wiernych w Syrii i Libanie".

Jednocześnie przewodniczący KEP zapewnił "o braterskiej pamięci, o duchowym i materialnym wsparciu żyjących na terenach objętych wojną". Zaznaczył, że parafie i domy zakonne w Polsce kilkakrotnie organizowały dni modlitwy i pomocy dla Syrii, w czasie których "Polacy okazywali swoje wielkie serce i hojność, odpowiadając wielkodusznie na nasz apel".

"W trudnych doświadczeniach bólu i śmierci, rozpadu rodzin i więzów społecznych, niepowetowanych strat materialnych, spowodowanych przez wojnę, chcemy zapewnić jeszcze raz, że nie jesteście sami" - napisał abp Gądecki. Hierarcha wyraził nadzieję, że "wysiłek wspólnoty międzynarodowej doprowadzi wkrótce do zakończenia konfliktu w Syrii, do odbudowy zniszczonego kraju i powrotu uchodźców do domu, którym – jako Kościół katolicki w Polsce będziemy nadal pomagać".

Na zakończenie podziękował emerytowanemu patriarsze Antiochii Grzegorzowi III Lahamowi, "niezłomnemu orędownikowi pokoju i pojednania" - na zaproszenie którego w zeszłym roku odwiedził Damaszek. Dodał, że ma nadzieję, iż "nadchodzący czas stworzy dla niego wiele okazji, aby przez modlitwę i ofiarę służyć Chrystusowi w umiłowanym Kościele melchickim".

Synod biskupów melchickich, na którym wybrany został nowy patriarcha, zebrał się 19 czerwca w Ain Traz. W maju 2017 r. papież Franciszek przyjął ustąpienie z urzędu poprzedniego patriarchy Grzegorza III Lahama ze względu na wiek i pogarszające się zdrowie.

Jak podaje biuro prasowe KEP patriarcha Franciszek (abp Joseph Absi) pochodzi z Damaszku. Jest szczególnie zaangażowany w prace syryjskiej Caritas. Pod jego opieką pozostaje ponad 40 projektów pomocy humanitarnej w Damaszku, Aleppo i al-Hasace.