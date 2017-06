W poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Radomiu uczestniczyli przedstawiciele wojska. Dyrektor biura organizacyjnego Air Show 2017 płk Kazimierz Dyński potwierdził, że wstęp na tegoroczne pokazy będzie bezpłatny, tak jak to niedawno zapowiedział szef MON Antoni Macierewicz.

Prezentując przygotowany przez stronę wojskową program, płk Dyński poinformował, że swój udział w Air Show potwierdzili przedstawiciele dziewięciu państw. Dynamicznym pokazom w powietrzu będzie towarzyszyła bogata wystawa statyczna.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski, pytany przez dziennikarzy o program imprezy, powiedział, że "tegoroczne pokazy na pewno będą odbiegały poziomem o tych, które odbyły się w Radomiu w roku 2015". "- Nie będzie niestety zagranicznych zespołów akrobacyjnych, które zwykle rozpalały wyobraźnię obserwatorów Air Show - stwierdził Witkowski.

Dodał, że - zgodnie z zapowiedzią wojska - jednorazowo na płycie lotniska będzie mogło przebywać 60 tys. osób. Zdaniem Witkowskiego, to obostrzenie może nieco ograniczyć wstęp widzów na imprezę. - Dwa lata temu podniebne pokazy lotnicze w Radomiu oglądało w sumie blisko 200 tys. widzów. W tym roku wojsko zakłada, że jednego dnia obejrzy je 60 tys. osób - powiedział Witkowski.

Radni zgodzili się na przeznaczenie 940 tys. złotych na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniej obsługi imprezy. Radny PiS Jakub Kowalski powiedział dziennikarzom, że kwota ta jest do udźwignięcia przez miasto, bo nakłady finansowe ze strony wojska będą znacznie wyższe.

Jeśli tegoroczna formuła jest taka, że nie mamy zysków ze sprzedaży biletów, to jest kwestią oczywistą, że obie strony, czyli zarówno wojsko, jak i miasto muszą wyłożyć pieniądze na organizację - ocenił Kowalski.

Air Show w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju. Od 2003 r. pokazy odbywają się co dwa lata. Ostatnio imprezę zorganizowano w sierpniu 2015 r. Pokazy cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników lotnictwa. W 2015 roku podczas ostatniej edycji imprezy przez dwa dni podniebne ewolucje obserwowało ponad 180 tys. osób. W sumie w imprezie wzięło udział ok. 260 samolotów i śmigłowców z Polski i 19 innych państw.