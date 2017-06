Pieniądze z Brukseli posłużą do stworzenia opracowania, które ma dać odpowiedź na pytanie, w którym miejscu w mieście opłaca się wybudować metro. A jeszcze w tym roku władze miasta ogłoszą przetarg na wykonawcę planu budowy podziemnej kolejki, która ma być wzorowana na wiedeńskim metrze.

Opracowanie ma nam odpowiedzieć na pytanie, czy to będzie metro czy to będzie tramwaj w tunelu. Natomiast my jesteśmy zdeterminowani, aby wykonać odcinek między rondem Grzegórzeckim a AGH - powiedział w RMF FM wiceprezydent miasta Tadeusz Trzmiel.