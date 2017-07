O ogłoszeniu wyników poinformował również poseł PiS Jacek Sasin na swoim profilu na Twitterze.

Do II etapu konkursu na opracowanie koncepcji pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostało dopuszczonych 5 prac oznaczonych kodami. Natomiast do II etapu konkursu na koncepcję pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej dopuszczono 9 prac. Na stronie internetowej nie wyszczególniono autorów ani nazw koncepcji, lecz nr zgłoszenia.

Autorzy wybranych prac zostaną indywidualnie poinformowani przez Sekretarza Sądu Konkursowego o uwagach i sugestiach Sądu względem przygotowanych prac.

Jednocześnie na stronie internetowej komitetu sekretarz sądu konkursowego Ewa Kosiacka-Beck poinformowała, że pozostałe prace nadesłane na Konkurs będzie można odebrać w dniach od 18 do 19 lipca 2017 r. w godz. 10.00-16.00 w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie przy ul. Srebrnej 16.

Poseł PiS Jacek Sasin w rozmowie z PAP i Polskim Radiem poinformował, że w I etapie konkursu oceniane były prace w formie koncepcji rysunkowych. Jak dodał nie były to modele plastyczne.

- Teraz będziemy oczekiwać, że ci, którzy zostali zakwalifikowani przedstawią plastyczne modele tych pomników. Do tej pory były to rysunki, plansze przedstawiające ogólną koncepcję. Żeby ocenić do końca wartość tych prac potrzebne są modele, w przypadku pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego to będzie również model głowy prezydenta w skali 1:1 - chodzi o uchwycenie podobieństwa - zaznaczył poseł.

Sasin podkreślił, że autorzy 14 zwycięskich koncepcji mają czas na przedstawienie następnych prac do jesieni ponieważ do połowy października konkurs musi zostać rozstrzygnięty. Jak dodał wybrane koncepcje są najbardziej artystycznie zaawansowane i najbardziej odpowiadają wyobrażeniom jury o ostatecznym kształcie pomników. Dopytywany, czy 14 zwycięskich koncepcji zostało przedstawionych przez 14 artystów odpowiedział: Raczej nie.

- O tyle trudno mi jest o tym mówić, ponieważ ani ja, ani członkowie jury nie mają wiedzy o tym, kto jest autorem tych projektów, ponieważ jest pełna anonimowość tych prac. Każda praca otrzymała swój symbol cyfrowo-literowy, ten symbol zna tylko autor projektu i dopiero, kiedy zostaną wybrane zwycięskie projekty ich autorzy się ujawnią - podkreślił poseł.

- Może być tak, że niektórzy będą się powtarzać, w tym sensie, że będą autorami projektu na pomnik smoleński i pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego - dodał Sasin.

W połowie kwietnia PiS ogłosił, że rozpoczyna dwa równolegle przebiegające konkursy, które mają wyłonić autorów projektów pomników smoleńskich. Pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma stanąć na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, a pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście i Karowej.

Na konferencji prasowej inaugurującej konkurs Sasin poinformował, że rozwiązanie konkursu powinno nastąpić do października bieżącego roku. - Samo rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy na październik tego roku. Wtedy poznamy zwycięski projekt pomnika zarówno pana prezydenta jak i Ofiar Tragedii Smoleńskiej - powiedział Sasin. - Po latach rozmów, po latach przekonywania, po latach oczekiwań, zaczynamy proces realizacji, który, jestem przekonany, uwieńczymy sukcesem już za rok, 10 kwietnia 2018 r. - dodał.

W skład jury konkursowego wchodzą: prof. Tadeusz Żuchowski z UAM w Poznaniu, prof. Juliusz Chrościcki z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski wykładowca UKSW, dr hab. Mariusz Kulpa z akademii Sztuk Pięknych w Gdański, prof. Przemysław Krajewski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr inż. Aleksander Chylak, Piotr Walkowiak, dr Andrzej Szczepaniak z Muzeum Narodowego w Warszawie.

W skład sądu konkursowego weszło też trzech przedstawicieli Komitetu Społecznego budowy pomników: Ewa Kochanowska, Maciej Łopiński oraz prof. Stanisław Mikołajczyk. Przewidziano nagrody dla zwycięzców. - W każdym z tych konkursów pula nagród wynosi 190 tys. zł - poinformował wówczas poseł PiS.

W połowie czerwca Sasin zwrócił się do prezydent stolicy o przygotowanie i przedłożenie Radzie Warszawy uchwał dot. wzniesienia pomnika Lecha Kaczyńskiego oraz pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.