Krzysztof C. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, których treści nie ujawniamy – poinformował PAP Prokurator Okręgowy w Zamościu Jerzy Ziarkiewicz. Jak dodał, jeszcze w sobotę skierowany będzie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa C.

30-latek niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odsiedział cały zasądzony mu wyrok za znęcanie się nad rodzicami oraz za rozboje.

W śledztwie zatrzymany został również brat Krzysztofa C., 28-letni Przemysław C., który początkowo był podejrzewany o udział w morderstwie. Ziarkiewicz powiedział, że ze zgromadzonego materiału odwodowego jak i wyjaśnień Krzysztofa C. wynika, iż jego brat nie brał udziału w zabójstwie. - Przemysław C. zostanie przesłuchany w charakterze świadka i taki status - świadka - będzie miał w postępowaniu przygotowawczym – zaznaczył prokurator.

Zwłoki trzech osób w domu we wsi Piaski Szlacheckie znaleźli w czwartek policjanci. Udali się oni tam po zgłoszeniu od mieszkanki Krasnegostawu, która poinformowała, że nie może się skontaktować z mieszkającymi w Piaskach Szlacheckich rodzicami.

Okazało się że znalezione ciała, to rodzice zgłaszającej kobiety - małżeństwo w wieku 57 i 56 lat oraz 84-letni wuj męża. Wszyscy oni mieszkali w tym domu.

Zwłoki były ułożone równolegle do siebie, obok siebie, na podłodze, a właściwie na wylewce betonowej. Były przysypane wapnem i cementem oraz przykryte płytami styropianowymi – informował prokurator Ziarkiewicz.

Ciała zostały przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Lublinie, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Ziarkiewicz powiedział, że w mieszkaniu znaleziono i zabezpieczono m.in. noże i siekierę, które zdaniem śledczych mogły służyć do popełnienia morderstwa. - Wskazuje na to charakter obrażeń, głównie twarzo-czaszki, jakie były widoczne na ciałach ofiar - mówił prokurator.