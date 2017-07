Wszystko zaczęło się od stwierdzenia europosła Platformy Obywatelskiej, który powiedział, zwracając się do dziennikarza TVP: - Politycy pana partii.

W przeszłości, Michał Rachoń był od 2002 działaczem PiS. W 2007 roku przez 6 miesięcy pełnił funkcję rzecznika prasowego w MSWiA. Od 2008 do 2012 roku był rzecznikiem prasowym PiS w Sopocie.

Proszę mi tego nie imputować, to jest chamskie zachowanie z pana strony, ja sobie na to nie pozwolę - odpowiedział Rachoń. Następnie i polityk, i dziennikarz, wzajemnie się zagłuszali i przekrzykiwali. - To jest pana partia - odpowiedział polityk PO, a Rachoń zareagował słowami: - Wypraszam sobie tego rodzaju sformułowania, nie pan do tego prawa.

Pan każdego dnia udowadnia, że jest związany z tą partią – rzucił Szejnfeld, a w odpowiedzi usłyszał: – Nie ma pan prawa w ten sposób traktować dziennikarzy. Skończyły się czasy, w których wy wyznaczaliście, kto może, a kto nie może być dziennikarzem. To już się skończyło.

Według europosła Rachoń jest "dziennikarzem stojącym po jednej stronie". - Co mi pan tutaj wyjeżdża z partią polityczną? – rzucił dziennikarz i dodał: – Wali się wasz system, ja wiem, że to boli.