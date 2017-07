Rafalska zaznaczyła, że 30 września kończy się obecny okres zasiłkowy. - Jeżeli rodziny chcą dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus muszą złożyć nowy wniosek. Wnioski nie są składane z urzędu, nie są automatycznie realizowane. Wniosek musimy od nowa wypełnić - wyjaśniała.

- Jeżeli złożymy wniosek do 30 sierpnia to przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. Nie będziemy mieli przerwy w wypłacaniu tego świadczenia. (...) Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, z wyrównaniem za październik i listopad - oświadczyła minister.

Jak podkreśliła, jeżeli ktoś złoży wniosek o świadczenie wychowawcze dopiero w listopadzie to nie dostanie wyrównania za poprzednie miesiące. - Musimy tego pilnować, jeśli chcemy mieć ciągłość w wypłacalności świadczenia 500 plus - powiedziała Rafalska.

Rafalska przypomniała, że od 1 sierpnia można składać takie wnioski m.in. o zasiłki rodzinne, zasiłku z funduszu alimentacyjnego.

