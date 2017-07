Wydając pozytywną decyzję, burmistrz zezwolił organizatorom Przystanku Woodstock – Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na imprezy masowe, które będą się odbywały – zgodnie ze złożonym wnioskiem – na Dużej Scenie, Małej Scenie, w Akademii Sztuk Przepięknych oraz Pokojowej Wiosce Kryszny. Kunt wskazał jednak, że imprezy na Scenie Dużej i Małej traktowane będą jako imprezy masowe podwyższonego ryzyka.

Na 12 stronach burmistrz w kilkudziesięciu punktach wskazał także wytyczne, jakie musi spełnić organizator. Opierając się na opiniach m.in. Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. w swojej decyzji burmistrz zawarł warunki, jakie przedstawione były w opiniach. Dotyczyły one m.in. kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, właściwym oznakowaniem terenu oraz określeniem regulaminu imprezy. Wśród wymagań znalazły się też kwestie związane z podziałem terenu na sektory i strefy pożarowe.

W swojej decyzji burmistrz zaznaczył także, że szacunkowa liczba osób jakie łącznie wezmą udział w festiwalu przez wszystkie dni jego trwania, na podstawie m.in. powierzchni terenu, wyniesie 400 tys. osób – a nie, jak wnioskował organizator – 300 tys. Z uwagi na to, burmistrz „nałożył na organizatora obowiązki zapewnienia dodatkowej ilości służb porządkowych wg. takich samych zasad jak dla terenu wyznaczonego przez wnioskodawcę” – podkreślono w decyzji.

Burmistrz podkreślił także, że łącznie "służby porządkowe oraz służby informacyjne stanowić mają co najmniej 1993 osoby, przy czym członkowie służby porządkowej - co najmniej 798 osób". Kunt zaznaczył także, że z opinii Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp. wynika, że teren festiwalu będzie dodatkowo zabezpieczać ok. 1,5 tys. funkcjonariuszy.

Pod koniec czerwca szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że opinia policji ws. festiwalu Woodstock jest druzgocąca. Jego zdaniem, jeżeli dojdzie do przeprowadzenia festiwalu, musi być on zorganizowany wedle zaostrzonych kryteriów bezpieczeństwa. - Tak, jak to było w ubiegłym roku. Ale i tak podczas tego festiwalu doszło do ponad 200 przypadków złamania prawa - przypominał szef MSWiA.

Burmistrz Kostrzyna tłumaczył wówczas PAP, że ustawa jasno precyzuje procedurę związaną z wydaniem pozwolenia na organizację imprezy masowej, jak również okoliczności, w których można odmówić wydania takiego pozwolenia. Jak wskazywał, "kiedy organizator składa wniosek kompletny, zawierający wszystkie opinie i dokumenty wymagane ustawą, to w zasadzie nie ma podstaw, żeby nie wydać pozwolenia" – mówił.

Zgodnie z przepisami organizator musi złożyć wniosek najpóźniej 30 dni przed planowaną imprezą – w tym roku dokument od organizatorów wpłynął do burmistrza 29 czerwca.

23. Przystanek Woodstock został zaplanowany w Kostrzynie nad Odrą na 3-5 sierpnia br. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która tym letnim koncertem chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom wspierającym jej styczniowe, finałowe działania.

Poprzednia edycja festiwalu także miała status imprezy podwyższonego ryzyka. Dla organizatora oznacza to dodatkowe obowiązki, m.in. większą liczbę osób w zakresie służb porządkowych i informacyjnych czy ograniczenia w sprzedaży alkoholu.

Organem wydającym zezwolenie na organizację imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na terenie którego ona się odbywa.