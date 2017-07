Nieprzypadkowo inauguracja kampanii odbyła się w Komendzie Głównej Straży Granicznej, która mieści się pod adresem al. Niepodległości 100 w Warszawie. W przyszłym roku przypada właśnie 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji powstanie nowy polski paszport. Poprzez kampanię „Zaprojektuj z nami POLSKI PASZPORT 2018” MSWiA włączyło się w rządowy program pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Szef MSWiA przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że „niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”. - Całe pokolenia Polaków przelewały krew w walce o niepodległą Ojczyznę – o Państwo Polskie. Stąd zrodził się pomysł stworzenia czegoś nowego, co będzie powodem do dumy z bohaterstwa i poświęcenia naszych przodków, tych którzy przelewali krew za wolność Polski i tych, którzy ciężko pracowali, gdy odzyskała niepodległość – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Pierwszy raz w historii każdy Polak będzie mógł zdecydować, który motyw graficzny znajdzie się w książeczce paszportowej. Każdy będzie mógł zagłosować na najważniejszą - jego zdaniem - postać, wydarzenie, miejsce lub symbol związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Paszport to dokument, z którym nasi rodacy podróżują po całym świecie. Dokument, który stanowi swoistą wizytówkę naszego kraju i polskich obywateli. - Prezydent Donald Trump podczas wizyty w naszym kraju mówił, że „Polska jest ziemią wielkich bohaterów”. Chcemy przenieść pamięć o tych bohaterach i wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na karty polskiego paszportu – zaznaczył szef MSWiA.

Jak wziąć udział w projektowaniu POLSKIEGO PASZPORTU 2018?

Do współpracy przy projekcie POLSKIEGO PASZPORTU 2018 MSWiA zaprosiło historyków, grafików i przedstawicieli służb, którzy na co dzień mają do czynienia z weryfikacją autentyczności dokumentów. Historycy zaproponowali blisko 100 motywów. Wybór był trudny, gdyż książeczka paszportowa posiada jedynie 19 stron do zaprojektowania.

Mariusz Błaszczak i motywy, które mogą znaleźć się na paszporcie / Polska Agencja Prasowa / Rafał Guz

Zespół ekspertów stworzył listę 26 motywów graficznych. Jest na niej 13 motywów, które zostaną umieszczone na stronach wizowych dokumentu paszportowego i 13 propozycji, na które można głosować. Wśród motywów do wyboru są m.in. gen. Józef Haller, prezydent Gabriel Narutowicz, Order Odrodzenia Polski czy Orzełek Legionowy. - Te 13 motywów poddajemy pod głosowanie Polaków. Sześć z nich, które otrzyma najwięcej głosów znajdzie się w POLSKIM PASZPORCIE 2018. Zachęcam wszystkich do głosowania na stronie zaprojektujpaszport.gov.pl. Mój głos otrzymał „Orzełek Legionowy” - symbol 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich. To nic dziwnego - Legionowo i Legia zobowiązują – powiedział minister Mariusz Błaszczak, który sam mieszka w Legionowie.

POLSKI PASZPORT 2018 będzie nie tylko upamiętnieniem odzyskania przez Polskę niepodległości, ale będzie też dokumentem zaawansowanym technologicznie i trudnym do podrobienia. Szacujemy, że w przyszłym roku około 1,3 mln Polaków, którym kończy się ważność paszportu, otrzyma już nowy dokument.

Nie będzie obowiązku wymiany starych paszportów na nowe. Wszystkie paszporty w dotychczasowej formie graficznej pozostają ważne do wskazanego w dokumencie terminu.

W kampanii „Zaprojektuj z nami POLSKI PASZPORT 2018” MSWiA współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Co roku wydawane jest około 1,3 mln paszportów W 2016 roku zostało wydanych ponad 1 mln 334 tys. paszportów. Z kolei tylko w pierwszym półroczu tego roku spersonalizowano ponad 794 tys. paszportów. Od 1 czerwca br. działa również bezpłatna usługa powiadamiania o tym, że nowy paszport jest gotowy do odbioru. Każda osoba składająca wniosek o dokument paszportowy, która poda swój numer telefonu lub adres e-mail, zostanie poinformowana o tym, że paszport jest gotowy do odbioru. Tylko w czasie pierwszego miesiąca działania usługi powiadomienia sms/e-mail o gotowości paszportu do odbioru skorzystało z niej ponad 60 tys. osób. MSWiA przypomina, że wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju – niekoniecznie w województwie, w którym jesteśmy zameldowani.