Tym samym Sąd Apelacyjny oddalił apelację, jaką wniosła fundacja od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu w tej sprawie z listopada 2015 r., uznającego, że doszło do przedawnienia roszczeń. Zdaniem fundacji spółka, która wykonała odwiert w celu poszukiwania wód geotermalnych w Toruniu, przeprowadziła prace nienależycie i opóźniła start inwestycji.

Wyrok jest prawomocny.

Uzasadniając wyrok sędzia Dorota Gierczak powiedziała, że sąd I instancji słusznie uznał, że roszczenie powoda jest przedawnione.

- Dla tej sprawy istotne jest to, że protokół odebrania robót z dnia 17 grudnia 2009 r. - jak trafnie zauważył sąd I instancji - był protokołem odbioru końcowego. I argumenty strony powodowej, że było inaczej i był to tylko odbiór częściowy, sądu apelacyjnego nie przekonały - dodała sędzia.

Pełnomocnik Lux Veritatis Benedykt Fiutowski tłumaczył wcześniej w rozmowie z PAP, że na kwotę żądanego odszkodowania składało się ponad 30 mln zł jako zwrot korzyści, jakie fundacja mogłaby uzyskać, gdyby projekt został uruchomiony w terminie, a także zapłata 3 mln euro. Ta ostatnia suma wynika z tego, że według powoda konieczne były naprawy po tym, jak firma wykonująca odwiert miała nieprawidłowo wykonać swe prace i fundacja dokonała je na własny koszt zlecając to zadanie innej firmie.

Pozwaną w tym procesie była spółka Exalo Drilling SA. Same prace przy odwiercie wykonywała nieistniejąca już firma Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło. Należąca do PGNiG firma Exalo Drilling jest następcą prawnym Jasła. Ponieważ wykonawca prac był ubezpieczony, w charakterze interwenientów do procesu przystąpili także ubezpieczyciele firmy.

Fundacja Lux Veritatis została założona w 1998 r. przez redemptorystów Jana Króla i Tadeusza Rydzyka. W 2003 r. Fundacja uzyskała koncesję na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą "Trwam". W kwietniu 2006 r. Fundacja uzyskała od ministerstwa środowiska koncesję na przeprowadzenie w Toruniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i ustaleniem zasobów wód termalnych.