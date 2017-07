Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Alert trzeciego stopnia obowiązuje w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

W województwie śląskim od poniedziałku (31 lipca) do soboty (5 sierpnia) prognozuje się temperaturę maksymalną od 30 st. do 36 st. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 20 st. do 23 st. W województwie świętokrzyskim od poniedziałku do soboty prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30 st. do 36 st. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 20 st. do 22 st. W województwie małopolskim od poniedziałku do soboty prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30 st. do 37 st. Temperatura minimalna w nocy od 20 st. do 22 st. W województwie podkarpackim od poniedziałku do soboty prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30 st. do 35 st. Temperatura minimalna w nocy od 20 st. do 22 st.

W województwie lubuskim w poniedziałek prognozuje się temperaturę maksymalną od 28 st. do 30 st. w subregionie zielonogórskim i od 26 st. do 28 st. w subregionie gorzowskim. Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie od 18 st. do 20 st. We wtorek prognozuje się temperaturę maksymalną od 33 st. do 35 st.

W województwie dolnośląskim prognozuje się temperaturę maksymalną w poniedziałek od 28 st. do 31 st., we wtorek od 32 st. do 35 st., w środę i czwartek od 28 st. do 31 st. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. do 21 st.

W województwie opolskim prognozuje się temperaturę maksymalną w poniedziałek od 28 st. do 31 st., we wtorek i środę od 32 st. do 35 st., w czwartek od 29 st. do 32 st. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. do 21 st.

W województwie wielkopolskim prognozuje się temperaturę maksymalną w poniedziałek od 26 st. do 27 st. w subregionach pilskim i poznańskim, a od 29 st. do 30 st. w pozostałych subregionach. Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie od 19 st. do 21 st. We wtorek prognozuje się temperaturę maksymalną od 32 st. do 34 st.

W województwie łódzkim prognozuje się temperaturę maksymalną w poniedziałek od 29 st. do 31 st. Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie od 19 st. do 21 st. We wtorek prognozuje się temperaturę maksymalną od 33 st. do 35 st. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę wyniesie od 22 st. do 24 st. W środę oraz czwartek prognozuje się temperaturę maksymalną od 30 st. do 32 st. Temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek wyniesie od 18 st. do 19 st.

W województwie mazowieckim prognozuje się temperaturę maksymalną w poniedziałek od 29 st. do 31 st., temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek wyniesie od 19 st. do 21 st., we wtorek temperatura maksymalna od 31 st. do 33 st., temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę wyniesie od 21 st. do 23 st., w środę temperatura maksymalna wyniesie od 33 st. do 36 st., temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek wyniesie od 15 st. do 19 st., w czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. do 31 st.

W województwie lubelskim prognozuje się temperaturę maksymalną w poniedziałek od 18 st. do 21 st., we wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 31 st. do 34 st., temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę wyniesie od 20 st. do 22 st. W środę temperatura maksymalna wyniesie od 33 st. do 36 st., temperatura minimalna w nocy ze środy na czwartek wyniesie od 18 st. do 20 st. W czwartek oraz piątek temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. do 31 st., temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek wyniesie od 20 st. do 22 st.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina przy tym, że aby bezpiecznie przetrwać upały należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.