"Fundacja Wspierania i Nagradzania Wybitnych Polaków Zasłużonych Ojczyźnie Ex Corde", jak dowiadujemy się z jej statutu umieszczonego na stronie internetowej, powstała w Białymstoku w maju 2017r. Założycielem jest Piotr Żakowski.

Wśród jej zadań są m.in. "podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej" i "pielęgnowanie polskości i zasad chrześcijańskich oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez uhonorowywanie, wyrażanie wdzięczności, nagradzanie za życia wybitnych osób, zasłużonych w powyższym zakresie". W tym celu ma gromadzić majątek, który w formie różnych darowizn będzie honorować wybitnych przedstawicieli naszego kraju.

Jak możemy dowiedzieć się ze strony fundacji, pierwszym Polakiem nominowanym do nagrody jest Jarosław Kaczyński, który "całe swe życie, nie dbając o własną wygodę, myślał jedynie o Ojczyźnie, o Polsce".

Najlepsze podziękowaniem "za doprowadzenie do cudu – nasz Prezydent, nasz Rząd" i zadośćuczynieniem za krzywdy i "głęboką traumę", jak czytamy na stronie fundacji, ma być pałacyk w Warszawie.

W każdą miesięcznicę smoleńską jest On otoczony przez współpracowników i przyjaciół. Wszyscy wtedy z nim jesteśmy, choć nie jest to fizycznie możliwe. Ten pałacyk, który pragniemy Mu ofiarować, to symbol naszych myśli, pamięci i chęci zapewnienia Mu bezpieczeństwa" - napisał Żakowicz.

Jako zasłużeni Polacy, uhonorowani w ten sposób w przeszłości, wymienieni są między innymi Józef Piłsudski i Henryk Sienkiewicz.

Na ten dar prowadzona jest obecnie zbiórka, a przyświeca jej hasło: Każda złotówka wpłacona na ten cel jest wyrazem konsolidacji narodu i dowodem wsparcia swego przywódcy.

Jak podaje polsatnews.pl, założyciel fundacji w 73. rocznicę Powstania Warszawskiego przyjechał do Warszawy i przywiózł 23 tys. ulotek zachęcających do udziału w zbiórce. Żakowicz jeszcze nie wie, gdzie miałby stanąć pałacyk i kiedy byłoby to możliwe.

Dodaje, że jeszcze nie kontaktował się z przedstawicielami PiS w tej sprawie. Po wakacjach ma podjąć "odpowiednie kroki w tej sprawie".