Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. W bójce uczestniczyły grupy pseudokibiców Stali Stalowa Woli i Górnika Zabrza. Zmierzały one w tym samym kierunku autostradą A1 na mecze swoich drużyn do Stargardu Szczecińskiego i Gdańska.

- Kibice ze Stalowej Woli jadący dwoma autokarami wjechali na MOP w Krzyżanowie Wschodzie, gdzie pojawiło się sześć autokarów kibiców z Zabrza. Tam doszło do konfrontacji osób znajdujący się w pojazdach, ale sytuacja została szybko opanowana przez funkcjonariuszy policji – powiedziała PAP st. asp. Aneta Sobieraj z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Dodała, że w wyniku starć "lekko poszkodowane zostały trzy osoby". - Na miejscu udzielono im pomocy medycznej i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zostały przewiezione do szpitali w Kutnie i Łodzi – poinformowała.

Na razie nie ma informacji o zatrzymanych osobach.

W miejscu bójki na 258 km autostrady A1 w kierunku Gdańska w okolicach MOP Krzyżanów Wschód mogą występować utrudnienia w ruchy i tworzyć się korki. Jak poinformowała Sobieraj, przejezdny jest jeden pas ruchu. Można też skorzystać z objazdu: na węźle Piątek skręcić na DW 703, później na DW 702 w kierunku Kutna, następnie na DK 92 w kierunku Łowicza i wrócić na A1 na węźle Kutno Wschód.