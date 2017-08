To już nawet Maraton Warszawski musi się zalecać do władzy? Rozumiem- dziękuję, pobiegnę gdzie indziej. https://t.co/V1hH3qQDUr — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 11 August 2017

Maraton Warszawski właśnie przeżywa kryzys, bo PAD objął go swoim patronatem. — Strzyga (@Strzygul) 12 August 2017

Na negatywne wpisy szybko zareagował dyrektor biegu Marek Tronina.

- Nie startujcie. Pokażcie, że jesteście Prawdziwymi Polakami – w odróżnieniu od Polaków nieprawdziwych, których patronat Prezydenta RP cieszy bądź którym po prostu wisi - napisał na Facebooku. I przypomniał, że w poprzednich latach maratonowi patronował Bronisław Komorowski i nie było to problemem.

Jak przekonuje, to "nie politycy są problemem tego kraju". - To Wy nim jesteście – nienawidzący inności, odmiennych poglądów, innego systemu wartości, celów i potrzeb. To Wy daliście sobie wmówić, że za inność należy się wykluczenie. I przenosicie te swoje frustracje, swoje poczucie wyższości etyczno-moralnej, na wszystko wokół. Zatruwacie. I nie potraficie zawiesić tej swojej wojenki nawet na czas igrzysk - dodał Tronina.

Zadeklarował, że "jeśli w 2020 Prezydentem RP zostanie Robert Biedroń, to też poprosi go o patronat. Donalda Tuska ewentualnie też. Kukiza. Korwina. Każdego". - Byle był demokratycznie wybrany. Więc Wy też nie mieszajcie mi polityki do maratonu – skwitował.

Tegoroczny 39. Maraton Warszawski zaplanowano na 24 września. Co roku na starcie melduje się kilka tysięcy osób.