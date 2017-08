Trzeci (w trzystopniowej skali) poziom ostrzeżeń dla woj. lubelskiego oraz woj. podkarpackiego został wydany ze względu na przewidywane upały. Dla woj. podkarpackiego zostało również wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem; dla woj. lubelskiego - ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Województwa podlaskie, małopolskie i świętokrzyskie objęte są ostrzeżeniami drugiego stopnia ze względu na burze z gradem. Dla woj. mazowieckiego zostało wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, a pierwszego stopnia przed burzami.

Łącznie objętych ostrzeżeniami jest osiem województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i łódzkie.

Przed burzą przestrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, na Twitterze zamieściło infografikę, z której można się dowiedzieć, jak postępować podczas wyładowań atmosferycznych. Podstawowe zasady to: niewychodzenie z domu, gdy nie jest to konieczne, odłączenie od prądu sprzętu domowego, w przypadku jazdy samochodem - zjechanie na parking, a w górach - zejście ze szczytu; RCB radzi, by unikać otwartej przestrzeni w czasie burzy i nie stać pod samotnym drzewem.