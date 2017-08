Na środę IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. - Lokalnie może spaść nawet do 40 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. Ostrzeżenie ważne jest od 16 do 2 w nocy - powiedział w rozmowie z PAP Kamil Walczak, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB. I dodał: - Burz tak silnych, jak w ubiegły piątek, dziś się nie spodziewamy.

Jak dodał, na tych terenach może też wystąpić grad, on jednak - zdaniem synoptyka - nie powinien być dużym zagrożeniem.

Front, który w zachodniej części kraju przynosi burze i opady deszczu, przemieści się w nocy przez kraj. - Jutro (w czwartek - PAP) burze wystąpią na krańcach wschodnich, głównie mam na myśli Karpaty, ale może być i Lubelszczyzna, Podkarpacie, Suwalszczyzna" - powiedział Walczak. Dodał, że tam burze będą już słabsze. Prognozowane opady to 15 mm.