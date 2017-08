- Mamy nowy program - wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odtworzenie składnika gospodarstwa - mówił Jurgiel w kontekście nawałnic, które w zeszłym tygodniu przeszły nad Polską, powodując liczne zniszczenia.

Ponadto minister stwierdził, że przygotowany jest projekt uchwały ws. odszkodowań za straty poniesione w produkcji rolnej. - Tutaj wprowadzamy także lasy prywatne. Do tej pory nie było takiego źródła - teraz będą dwa. Dyrektor lasów państwowych wydzielił rezerwę chyba ok. 100 mln zł i z tego będzie można, oczywiście z zachowaniem pewnej procedury, wypłacić poszkodowanym na uporządkowanie lasów. My teraz chcemy, aby w tym programie rządowym, który będzie przyjęty po ustaleniu szkód, żeby to było też wprowadzone - podkreślił.

Rzecznik prasowa Lasów Państwowych Anna Malinowska poinformowała na Twitterze, że "Lasy Państwowe pomogą prywatnym właścicielom lasów z terenów dotkniętych wichurami". Zapewniła, że na ten cel zostanie przekazanych 35 mln zł.