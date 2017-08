Jakimi środkami dysponuje budżet państwowy?

Szef MSWia – Mariusz Błaszczak zapewnił, że wszyscy dotknięci skutkami nawałnicy otrzymają wsparcie finansowe z budżetu państwa. Pieniądze są, dysponujemy odpowiednią rezerwą w budżecie państwa. Ta rezerwa jest do dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Procedura jest ściśle określona. Te pieniądze są szacowane przez służby wojewodów, następnie są przekazywane poprzez samorządy. Minister SWiA podpisuje promesy i w ślad za tymi promesami trafiają do samorządów pieniądze - mówił w programie „Gość Wiadomości”. Poszkodowane rodziny mają otrzymać do 6 tysięcy zasiłku zwolnionego z opodatkowania. Co więcej, mogą ubiegać się o wypłatę 100 tysięcy złotych przeznaczonych na odbudowę zniszczonych budynków mieszkalnych. Pomoc rządowa przysługuje także samorządom, które ucierpiały z powodu strat w mieniu komunalnym.

Kto decyduje o wykorzystaniu rezerwy celowej

Każdego roku przez państwo tworzona jest rezerwa celową, z której środki mają być przekazywane w celu usuwania skutków potencjalnych klęsk żywiołowych. Decyzja o jej wykorzystaniu należy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W resorcie działa też specjalna struktura - Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, której główne zadania stanowią zapewnianie ochrony ludności poszkodowanej w wyniku katastrof naturalnych oraz zarządzanie kryzysowe. Wielkość rezerwy wynika z obecnej sytuacji budżetu państwa oraz obserwacji strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe w poprzednich latach.

W jaki sposób zawiadomić państwo o zaistniałej potrzebie wsparcia

Niezbędnym warunkiem uzyskania dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego jest interwencja właściwego wojewody. To do jego zakresu obowiązków należy powiadomienie ministerstwa o zaistnieniu potrzeby uruchomienia środków z rezerwy celowej. Zgłoszenie takie bazuje jednak na analizach lokalnych komisji ds. szacowania strat, które powstają na wnioski wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Ich kompetencji podlega przedłożenie rzeczonego wniosku właściwemu urzędowi wojewódzkiemu. Jeżeli dokument zostanie rozpatrzony pomyślnie, wojewoda zadecyduje o powołaniu komisji. Protokoły wszystkich takich organów na terenie województwa stanowią podstawę zbiorczego zestawienia potrzeb zgłaszanych ministrowi Administracji i Cyfryzacji przez wojewodę.



Propozycje samorządów w zgłoszeniu zostaną przyjęte, jeśli minister wyda promesy dofinansowania sugerowanych zadań i przekaże je wybranym jednostkom. Wiadomość o nich zostaje też przekazana wojewodom wspartych finansowo obszarów. Promesa stanowi jednoznaczne zobowiązanie przekazania jednostce terytorialnej określonej kwoty pieniężnej w celu niwelowania konsekwencji klęsk żywiołowych. Niekiedy jej wydanie poprzedzają wizytacje terenowe pracowników wspominanego Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, mające na celu potwierdzenie zasadności zgłaszanego zapotrzebowania.



Promesy służą też za podstawę umów o dotacje, jakie są zawierane między wojewodą a daną jednostką samorządu terytorialnego. Są one przedstawiane Ministrowi Finansów wraz z wnioskiem o uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy celowej. Dodatkowa kwota ulega podziałowi (regulowanemu zawartymi umowami) między dofinansowane jednostki, którego dokonuje wojewoda. Szczegółowe informacje na temat wymaganej dokumentacji, można znaleźć TUTAJ lub na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Dla kogo przeznaczone są dotacje

Warunkiem otrzymania wsparcia rządowego przez samorząd terytorialny jest zaistnienie sytuacji, gdy poniesione przez niego szkody wynoszą co najmniej 5% planowanych dochodów własnych jednostki z poprzedniego roku.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Jednostka spełniająca powyższe warunki może liczyć maksymalnie na 80%-owe pokrycie kosztów likwidacji szkód, przy czym otrzymana dotacja nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych. Nie zostanie ona przyznana w przypadku zamówień publicznych, których realizacja kosztowałaby mniej niż 50 tysięcy złotych. Śródki z rezerwy celowych mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano - montażowo - instalacyjnych.

Jakiej pomocy mogą oczekiwać rolnicy, których uprawy zostały zniszczone

Okoliczność wystąpienia sierpniowych nawałnic nad Polską stała się przyczyną rozległych zniszczeń upraw rolnych. Dopiero, gdy te straty ostatecznie oszacujemy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków. Oszacujemy też konkretną kwotę wsparcia do hektara upraw najmocniej poszkodowanych- powiedział podsekretarz stanu w resorcie, Rafał Romanowski. Z powodu zarówno ostatnich załamań pogody, jak i wiosennych przymrozków, do rolników trafi 100 mln złotych. Wsparcie otrzymają ci, których plony zniszczały co najmniej w 70 procentach.

Czym jest preferencyjny kredyt klęskowy

Preferencyjne kredyty klęskowe są rodzajem wsparcia finansowego dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. W przypadku jego otrzymania, kredytobiorca jest zwolniony z części kosztów, które pokrywa Skarb Państwa. Przyznawaniem środków zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na kredyty preferencyjne w tym roku organizacja przeznaczyła łącznie 4,5 mld zł. W 2017 r. przewiduje się uruchomienie akcji kredytowej dla kredytów inwestycyjnych w wysokości 3 mld zł, kredytów klęskowych w wysokości 1 mld zł oraz kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilno-prawnych w wysokości 0,5 mln zł”– poinformowało redakcję strony Farmer.pl biuro prasowe ARiMR.

Kto może się o niego ubiegać?

Mogą się o niego ubiegać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne. Przysługuje również jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej, jeżeli poniosły one straty we własnym bądź dzierżawionym gospodarstwie rolnym, dziale specjalnej produkcji rolnej lub gospodarstwie rybackim.

W przypadku tego typu kredytów nie obowiązuje wkład własny. Natomiast kredytobiorca zostaje zobligowany do udokumentowania co najmniej połowy wydatków po wystąpieniu szkody, na które wykorzystał środki z kredytu. Ma na to nie więcej niż 3 miesiące od momentu ich pobrania z banku.

W jakim celu można przeznaczyć środki z kredytu

W przypadku usuwania skutków klęsk żywiołowych, zostaje uruchomiona linia obrotowa K02 (jeżeli straty w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich nie są wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). Środki z niej przeznaczane zostają na wznowienie produkcji w poszkodowanych gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji. Ubiegać o nie mogą się rolnicy, którzy ucierpieli w wyniku: nawałnic, gradu, piorunu, huraganu, powodzi, suszy, obsunięcia się terenu, lawiny czy przymrozków.

Jakie kroki podjąć, by kredyt otrzymać

Złożenie wniosku o kredyt musi poprzedzić zgłoszenie strat właściwemu Urzędowi Gminy. Procedura przyznawania tego rodzaju wsparcia jest bowiem związana z pracami wspomnianej już komisji ds. szacowania strat. Stanowią one podstawę opinii wojewody, bez której niemożliwym jest ubieganie się o kredyt. Wojewoda zgłasza wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od którego zgody zależy uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych. Po jej uzyskaniu, zainteresowany rolnik musi pomyślnie przejść zwykłą procedurę uzyskiwania kredytu w wybranym banku. W tym przypadku rozpoczyna ją złożenie nie tylko wniosku o kredyt, ale też planu inwestycyjnego, opinii wojewody oraz pozostałych wymaganych przez bank dokumentów. Listę placówek przyznających kredyty preferencyjne można znaleźć tutaj: Szczegółowe informacje na ich temat zawiera broszura udostępniona przez ARiMR.