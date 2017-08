"Rada Reklamy zwraca się z apelem do twórców i osób wpływających na kształt reklamy, aby decydując się na wykorzystywanie symboliki narodowej i konotacji historycznych, posługiwały się nimi stosując zasady określone w Kodeksie Etyki Reklamy, czyli zgodnie z dobrymi obyczajami i w poczuciu odpowiedzialności społecznej" - napisano w apelu.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach wiele instytucji oraz firm w swoich działaniach komunikacyjnych zdecydowało się nawiązać do ważnych wydarzeń z historii Polski. "Należyte wykorzystanie wydarzeń historycznych i symboli patriotycznych w komunikacji marketingowej jest kwestią trudną i wymagającą dużej odpowiedzialności. Firmy powinny mieć prawo do korzystania z symboliki i historii narodowej pamiętając jednak zawsze o należytym szacunku i poszanowaniu wartości. Odpowiedzialność za to spoczywa zarówno na pomysłodawcach kampanii reklamowych, firmach decydujących się na takie działania, jak i na samych nadawcach" - podkreślono.

W ocenie Rady Reklamy ostatnie informacje dotyczące kreacji kampanii reklamowych nawiązujących do wydarzeń historycznych, wskazują na "potrzebę dalszej edukacji branży marketingowej i uwrażliwienia osób odpowiedzialnych za przygotowywanie reklam na kwestie historyczne i ochrony symboliki narodowej". "Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżających się obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i potencjalnego zintensyfikowania przekazów o tematyce historycznej i patriotycznej" - zaznaczono w apelu.

Jak napisano, Rada Reklamy dostrzegając wagę tego problemu, postanowiła podjąć działania, których celem jest poprawa standardów wykorzystania w przekazach marketingowych symboli patriotycznych, postaci historycznych i informacji o wydarzeniach historycznych. "Jednym z tych działań będzie realizacja programu edukacyjnego skierowanego do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie kreacji reklamowych. Celem tego programu jest przede wszystkim wykazanie konieczności wypracowania i stosowania standardów opracowania kreacji komunikacji komercyjnej, odwołujących się do istotnych wydarzeń historycznych i symboli narodowych" - poinformowano.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy podkreślił, że Komisja Etyki Reklamy "nieprzerwanie stoi na straży wysokich standardów tworzonych przekazów marketingowych i rozpatruje wszystkie skierowane do niej skargi na reklamy, które w opinii konsumentów łamią dobre obyczaje i naruszają Kodeks Etyki Reklamy".

Rada Reklamy zachęca także wszystkich twórców i zleceniodawców reklam do korzystania z oferowanej przez Radę Reklamy usługi copy advice, pozwalającej jeszcze przed publikacją ocenić zgodność przekazu reklamowego z Kodeksem Etyki Reklamy.

1 sierpnia na instagramowym profilu napoju "Tiger" zamieszczono grafikę ze środkowym palcem z zawiniętą na nim czerwoną kokardą. Widoczny był także napis: "1 sierpnia dzień pamięci" oraz: "Chrzanić to, co było. Ważne to, co będzie!".

Napój "Tiger Energy Drink" produkowany jest przez grupę Maspex Wadowice, która przeprosiła za zaistniałą sytuację. "Jest nam ogromnie przykro z powodu publikacji grafiki, która pojawiła się w dniu 1 sierpnia na profilu instragramowym marki. Bardzo przepraszamy za ten błąd, który nie powinien się wydarzyć" - napisano w komunikacie. Jak dodano usunięcie publikacji nie naprawi błędu i zapewniono, że podobna sytuacja nigdy się nie powtórzy.

Tiger na swoim oficjalnym profilu na Twitterze zamieścił skan dowodu wpłaty na kontro Światowego Związku Żołnierzy AK i komentarz: "TIGER przeprasza. W ramach zadośćuczynienia przekazujemy pół miliona złotych na Zbiórkę dla Powstańców".

W sprawę włączyli się także warszawscy radni PiS Jacek Ozdoba i Jakub Banaszek, którzy zapowiedzieli, że złożą do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i złamaniu artykułu 133 Kodeksu karnego przez producenta napoju energetycznego.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zrzesza organizacje grupujące uczestników rynku reklamowego: reklamodawców, agencje reklamowe, PR-owe i marketingowe oraz nadawców, w tym m.in. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce (IAA), Izbę Wydawców Prasy, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego czy Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB.