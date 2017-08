Podejrzany podczas awantury domowej - 20 sierpnia ok. godz. 1 w nocy - rozlał łatwopalną substancję w kuchni oraz polał tą substancją żonę i córkę. Jednocześnie groził bliskim podpaleniem oraz spaleniem domu. Żona oraz dwójka dzieci zdołały uciec na podwórze. Zaalarmowana policja zatrzymała sprawcę, który znajdował się pod wpływem alkoholu.

Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Zaprzeczył, by celowo polał bliskich benzyną. Jak podał, benzynę rozlał w domu przypadkowo, potykając się o stojący w kuchni kanister. Na wniosek prokuratury olkuski sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za przestępstwo zarzucane podejrzanemu grozi kara od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat lub dożywocie.