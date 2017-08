Rzeczniczka NFZ Sylwia Wądrzyk poinformowała, że NFZ prawomocnym wyrokiem sądu pracy został zobowiązany do przywrócenia do pracy osoby, o której mowa w artykule. - Pracownik nie pełni obowiązków, które wykonywał na poprzednim stanowisku - powiedziała PAP.

Według informacji "Faktu" w Departamencie Usług Zdrowotnych NFZ została zatrudniona Barbara W., która w 2015 r. została skazana za korupcję. W artykule wskazano, że została ona zatrzymana przez CBA październiku 2014 r.; kilka miesięcy wcześniej została zwolniona z pracy w Funduszu.

- Śledczym udało się udowodnić jeden przypadek przyjęcia korzyści majątkowej. Prokuratura w styczniu 2015 roku oskarżyła Barbarę W. o to, że będąc dyrektorem departamentu gospodarki lekami w NFZ, przyjęła w lipcu 2013 r. korzyść majątkową od Anny C., przedstawicielki firmy farmaceutycznej. W zamian za pomoc w procesie ubiegania się o zatwierdzenie refundacji leku Barbara W. otrzymała wycieczkę turystyczną o wartości 3599 zł. Obie panie przyznały się do zarzutów i dobrowolnie poddały karze pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywny - czytamy w artykule.