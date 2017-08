Żołnierze oraz strażacy pracują przy podtopieniach gospodarstw w miejscowościach Dobiesław, Porzecze, Jeżyczki, Jeżyce, Wiekowo. Wiekowice oraz Dąbki i Bobolin – poinformowała rzecznik wojewody zachodniopomorskiego Agnieszka Muchla. Na miejsce skierowano 44 żołnierzy wraz ze sprzętem: 2 amfibiami i 4 samochodami ciężarowymi.

We wsi Porzecze trwa akcja zabezpieczenia wału, który został zerwany na rzece Grabowa na odcinku 15 metrów. Jak informował wójt gminy Darłowo Radosław Głażewski woda wylewa się przez polder i zagraża budynkom w miejscowościach Żukowo Morskie i Rusko. Strażacy i żołnierze przygotowali ponad 3 tys. worków z piaskiem. Do działań przygotowany jest helikopter, które będzie zrzucał 800-kilogramowe worki z piaskiem.

Przed południem zaplanowano na miejscu działań wizytę wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza.

- W Świdwinie doszło do zerwania mostu na drodze przez rzekę pomiędzy miejscowościami Popielewo - Popielewko (droga powiatowa 1095Z Ogartowo - Czarne – Sikory). Drogę zamknięto, a zerwany most został otoczony taśmą. Wytyczono objazdy - czytamy w przesłanym przez urząd komunikacie. Utrudnienia komunikacyjne dotyczą ok. 700 osób.

Do podtopień budynków doszło także w gminach Sławno, Malechowo, Darłowo, Karlino, Sławno oraz w Białogardzie.