- Podjęłam decyzję o przedstawieniu szczegółowej informacji o prowadzeniu działań - zarówno tych pierwszych, ratunkowych, a więc samej akcji ratunkowej w czasie nawałnic - jak i działań podjętych przez rząd w zakresie pomocy poszkodowanym mieszkańcom – powiedziała na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Szydło.

Dodała, że wystąpiła do marszałka Sejmu z wnioskiem o wygłoszenie informacji rządu. Wniosek dotyczy przedstawienia "całościowej, pełnej informacji na temat działań".

Premier poinformowała też o podpisaniu kolejnego rozporządzenia ws. szkód po nawałnicach. - Dzisiaj podpisałam kolejne rozporządzenie powiększające liczbę gmin, (...) dla których zostały zastosowane szczególne rozwiązania dot. odbudowy i remontów budynków, uproszczone procedury, tak aby ułatwić tym wszystkim, którzy są poszkodowani, żeby te remonty zostały przeprowadzone - powiedziała.

Rozporządzenie, wydane w zeszłym tygodniu, początkowo obejmowało 101 gmin. Teraz zostało ono zaktualizowane o kolejnych 76 gmin. - Wszystkie gminy, które się zgłosiły, zostały w rozporządzeniu ujęte - zaznaczyła premier.

- Kończymy etap usuwania skutków nawałnic (...) w tej chwili przystępujemy do etapu odbudowy - podkreśliła Szydło.

Poinformowała, że do końca sierpnia powinno zakończyć się szacowanie szkód po nawałnicach. Potem - jak mówiła - będą wypłacane środki na odbudowę i remont budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych.

Szefowa rządu zapowiedziała, że szef MSWiA przeprowadzi analizę obowiązujących systemów i programów zarządzania kryzysowego. Jak dodała, w ciągu miesiąca mają być przedstawione w tej sprawie rekomendacje.

- Podjęliśmy decyzję o przeanalizowaniu i przygotowaniu opinii, rekomendacji na temat aktualnie obowiązujących systemów i programów zarządzania kryzysowego, również stanu prawnego. Taka analiza zostanie przeprowadzona. Jako osoba wiodąca zobowiązany został do tego minister Mariusz Błaszczak. W ciągu miesiąca takie rekomendacje pojawią się i jeżeli zostanie wskazana konieczność zmiany aktów prawnych, to oczywiście rząd to przygotuje w najbliższym czasie - zapowiedziała premier.

Jak czytamy w przesłanym PAP komunikacie CIR, szef MSWiA w przedstawionej Radzie Ministrów informacji poinformował, że "po oszacowaniu strat związanych z nawałnicami (jeśli wysokość strat przekroczy ustanowione kryteria) planowane jest wystąpienie do Funduszu Solidarności Unii Europejskiej ws. wsparcia związanego z usuwaniem skutków gwałtownych burz".

W komunikacie podkreślono również, że "powołany zostanie zespół międzyresortowy, który w ciągu miesiąca przygotuje rekomendacje dotyczące działania systemu zarządzania kryzysowego".

Premier Szydło na czwartkowej konferencji podziękowała m.in. strażakom, wojsku, harcerzom, energetykom i pracownikom opieki społecznej za pomoc w usuwaniu skutków nawałnic. - Chcę podziękować samorządom. Wczoraj byłam w Wielkopolsce i miałam okazję zobaczyć, jak doskonale działa współpraca wojewody, starostów, wójtów i burmistrzów. Trzeba podziękować też ludziom, którzy spontanicznie organizowali się po to, aby nieść pomoc swoim sąsiadom - podkreśliła.

- W sytuacjach kryzysowych zawsze najważniejsza jest współpraca, to, żeby wszyscy wspólnie nieśli pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna i żeby była dobra koordynacja działań - dodała premier.

Szydło poinformowała, że informacje resortów na temat przygotowań do wprowadzenia sieci szpitali i obniżenia wieku emerytalnego - które ministrowie mieli przedstawić na czwartkowym posiedzeniu - zostały przesunięte na kolejne posiedzenie rządu, we wtorek.

W pierwszej połowie sierpnia nad Polską przeszły nawałnice, które spowodowały znaczne zniszczenia. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi sześć osób. Poszkodowanych zostało 58 osób, w tym 19 strażaków.