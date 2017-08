St. bryd. Piotr Socha z pomorskiej Straży Pożarnej poinformował PAP, że z pociągu osobowego zostali ewakuowani pasażerowie. Trwa udzielanie im pomocy. Powiedział, że nie ma informacji, aby byli "ciężko ranni".

Na stacji Smętowo wykoleił się pociąg @PKPIntercityPDP TLK Pogoria relacji Gdynia Główna - Bielsko Biała. Zbieram info. pic.twitter.com/Jyn6R92jyt — Tomasz Karp (@SekretarzStanu) 30 August 2017

Według relacji świadków na torze pociągu osobowego TLK Pogoria relacji Gdynia - Bielsko Biała, który wjeżdżał na stację w Smętowie Granicznym, znalazł się skład towarowy. Maszynista zaczął gwałtownie hamować, doszło jednak do kolizji, co doprowadziło do wykolejenia się siedmiu wagonów pociągu osobowego.

Jak poinformował na antenie TVN24 Paweł Frątczak - rzecznik prasowy Straży Pożarnej - 20 osób, w tym czworo dzieci, zostało poszkodowanych. Pociągiem podróżowało około 200 osób.