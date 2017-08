St. bryd. Piotr Socha z pomorskiej Straży Pożarnej poinformował PAP, że z pociągu osobowego zostali ewakuowani pasażerowie. Trwa udzielanie im pomocy. Powiedział, że nie ma informacji, aby byli "ciężko ranni".

Na stacji Smętowo wykoleił się pociąg @PKPIntercityPDP TLK Pogoria relacji Gdynia Główna - Bielsko Biała. Zbieram info. pic.twitter.com/Jyn6R92jyt — Tomasz Karp (@SekretarzStanu) 30 August 2017

Według relacji świadków na torze pociągu osobowego TLK Pogoria relacji Gdynia - Bielsko Biała, który wjeżdżał na stację w Smętowie Granicznym, znalazł się skład towarowy. Maszynista zaczął gwałtownie hamować, doszło jednak do kolizji, co doprowadziło do wykolejenia się siedmiu wagonów pociągu osobowego.

Jak poinformował na antenie TVN24 Paweł Frątczak (rzecznik prasowy Straży Pożarnej) 21 osób, w tym czwórka dzieci, zostało poszkodowanych. Pociągiem podróżowało około 200 osób.