O sprawie poinformowały w sobotę służby prasowe śląskiej policji.

Do starcia pseudokibiców miało dojść w piątek wieczorem w pobliżu kilku sosnowieckich lokali. Jak podano w komunikacie, policjanci z Sosnowca, wspierani przez mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz katowickiego oddziału prewencji, wkroczyli do akcji, kiedy kilkunastoosobowe grupy pseudokibiców próbowały doprowadzić do starcia ze zwaśnionymi ze sobą sympatykami kilku klubów piłkarskich. Policjanci do tego nie dopuścili.

Następnie mundurowi wylegitymowali łącznie 66 osób i skontrolowali samochody, którymi przemieszczali się mężczyźni.

Zabezpieczyli też maczety, miotacze gazu, siekierkę, noże i inne przedmioty, jak kije bejsbolowe czy pałki teleskopowe. Ponadto, skierowali do sądu wnioski o ukaranie 10 osób, przy których znaleziono niebezpieczne narzędzia.

Zdaniem policjantów, użycie tych niebezpiecznych przedmiotów w walce mogłoby doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń uczestników, a nawet ich śmierci.