Jak powiedział dziennikarzom obrońca Rybaka mec. Rafał Bałkowski, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nakazał, by sprawa formy wykonania kary przez skazanego została ponownie rozpatrzona przez sąd penitencjarny Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W ten sposób sąd ponownie zajmie się wnioskiem skazanego o wykonanie kary w formie dozoru elektronicznego, ponieważ kara do roku więzienia może być odbywana w zakładzie karnym, ale też i w warunkach dozoru elektronicznego - powiedział Bałkowski.

Piotr Rybak (prosi o podawanie w mediach pełnego imienia i nazwiska - PAP) po decyzji sądu powiedział, że jest zadowolony z takiego rozstrzygnięcia i ocenił, że m.in. skutek pierwszych zmian i reform w polskim wymiarze sprawiedliwości. Wcześniej sąd wstrzymał wykonanie kary trzech miesięcy więzienia dla Rybaka do czasu rozpatrzenia wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wstrzymanie kary nastąpiło 10 czerwca, a skazany miał się stawić w zakładzie karnym 16 czerwca. Wniosek o dozór elektroniczny złożył Rybak.

10 lipca sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oddalił wniosek o wykonanie kary w formie dozoru elektronicznego. Skazany złożył zażalenie na to postanowienie.

Prawomocnie, na trzy miesiące bezwzględnego więzienia za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, Piotr Rybak został skazany w kwietniu tego roku. Sąd obniżył ten wyrok; w I instancji w listopadzie 2016 r. była to kara 10 miesięcy więzienia. Do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło 18 listopada 2015 r., podczas manifestacji przeciw imigrantom, którą na wrocławskim Rynku zorganizował m.in. Obóz Narodowo-Radykalny.

Po manifestacji, podczas której Rybak spalił kukłę Żyda, doniesienie do prokuratury złożył m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Wrocławski magistrat przekazał policji nagranie z miejskiego monitoringu, który zarejestrował przebieg manifestacji. Wrocławski incydent odbił się szerokim echem w mediach krajowych i zagranicznych.