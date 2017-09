Jak poinformował o. Szustak w filmie zamieszczonym na kanale "Langusta na palmie", nowy kanał będzie prowadzony przez pięciu dominikanów z łódzkiego klasztoru. - Chcemy stworzyć miejsce, z którego się będzie - absolutnie i totalnie - wylewało Słowo Boże - podkreślił dominikanin.

Zaznaczył, że będzie to kanał "stricte kaznodziejski", komentujący Słowo Boże. - Codziennie rano znajdziecie tam komentarze do czytań - czyli takie CNN od poniedziałku do niedzieli - a wieczorem jeden z braci, każdego dnia inny, będzie miał serię komentującą różne tematy biblijne - wyjaśnił. Dodał, że Słowo Boże będzie "mielone na tysiące sposobów".

- Trzeba robić katolickie rzeczy na najwyższym poziomie, żeby one równały się z produkcjami świeckimi. Po to, żeby pokazywać, że rzeczy "PanaBoże" mogą być dobre. Chcemy, żeby to wszystko miało jakość, żeby było zrobione profesjonalnie i super - podkreślił o. Szustak.

Zapowiedział, że w październiku zamierza wystartować z kolejnym kanałem. Zastrzegł, że na razie nie ujawni jego treści ani nazwy, ponieważ "jest to niespodzianka". - Mogę tylko zdradzić, że jest związany z jedną z największych miłości mojego życia. Będzie to kolejna wielka dawka Pana Boga, Jego obecności i miłości - ujawnił.

Dodał, że dominikanie zamierzają także zorganizować serię spotkań w kilku miastach Polski, które będą połączone z "głoszeniem Słowa Bożego z mocą oraz uwielbieniem Boga".

O. Adam Szustak jest dominikaninem, jednym z najpopularniejszych polskich rekolekcjonistów, duszpasterzem akademickim, autorem wielu książek i audiobooków. Od 2012 r. prowadzi portal "Langusta na palmie".