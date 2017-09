Tradycją Przystanku Woodstock jest to, że na zakończenie Piotr Bukartyk wraz z Jurkiem Owsiakiem oraz młodzieżą z Akademii Sztuk Przepięknych wykonuje utwór "Z tylu chmur". Podczas wykonywania piosenki Owsiak przemawia do ludzi bawiących się na festiwalu i ma dla nich konkretny przekaz.

- Wszyscy jesteśmy tacy sami. Paweł i Gaweł w jednym domu stali. [...] Polska jest moim krajem i dam się za nią pociąć. Polska to jest właśnie takie miejsce jak tutaj. Rok temu żegnaliśmy się i myślałem, że coś się przez ten czas zmieni, niestety nic się nie zmieniło. Pier**lić polityków, fałszywy kraj, fałszywa rzeczywistość. Rzeczywistość, która jest oderwana od nas, od naszego bytu. Chcę zapytać ich o jedno, czy macie ku*wa serce do ludzi? – tak brzmiało wypowiadane w tym roku przesłanie Owsiaka podczas zakończenia Przystanku Woodstock.

Jak podaje portal gorzowianin.com dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za te słowa stanie przed sądem. W sierpniu do Sądu Rejonowego w Słubicach wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez Owsiaka. Chodzi o Art. 141. z Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym że: "Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany".

Sprawę do słubickiego sądu skierował Stanisław Panek, komendant Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. W piśmie można przeczytać, że Owsiak użył kilku niecenzuralnych słów przemawiając ze sceny.

Do zaistniałej sytuacji odniósł się sam Owsiak. - To nie były wulgaryzmy, których po prostu chciałem użyć, one służyły wyrażeniu mojego przekazu piosenki i tego co chciałem przekazać młodym ludziom. Podczas przesłuchania na komisariacie w Warszawie tłumaczyłem policjantom, że jest to utwór muzyczny. Przecież nawet politycy i parlamentarzyści używają wulgaryzmów i nie są za to karani. Mam wrażenie, że pan komendant chce ocenzurować cały Przystanek Woodstock. Uważam, że jest to zamach na wolność słowa, że jest to zamach na wolność artysty, a na spotkaniu artystycznym twórca ma prawo używać w pełni takiego języka jakiego chce – komentuje sprawę.

Organizator Przystanku Woodstock zapowiada, że pojedzie do Słubic i stawi się na rozprawie. Jeżeli zostanie ukarany, to będzie od tego się odwoływał i póki co podchodzi do sprawy z dystansem. Na swoim Facebooku opublikował film, w którym wyjaśnia, że "użył kilku niecenzuralnych słów, które w jego wykonaniu mają swoją moc przekazu". – Nie mamy personalnych ataków na nikogo. To był zapis mojej wizji utworu, który co roku w podobnej wersji przekazuje uczestnikom Przystanku Woodstock. Panie Panek chce pan cenzurować słowa artystów? – pyta w nagraniu.

Zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji odmówił portalowi komentarza w tej sprawie z uwagi na fakt, że sprawa toczy się już przed sądem. - Na tym etapie nie będziemy komentować tego zawiadomienie - podkreśla Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie.