Były polityk PO na początku lat 80. był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim, a jesienią 1981 przewodniczącym Komitetu Strajkowego NZS Uczelni Krakowskich. Został zatrzymany 21 stycznia 1982 r., a następnie internowany.

Teraz domaga się zadośćuczynienia za niemal dziewięć dni spędzonych w areszcie, 158 dni w ośrodku internowania w Załężu oraz odszkodowania za to, że już po zwolnieniu z internowania przez 69 miesięcy nie mógł pracować. Nie mógł realizować ani kariery naukowej ani prawniczej, choć na aplikację adwokacką dostał się ze znakomitym wynikiem. W latach 80. był inwigilowany, podsłuchiwany, zatrzymywany, nakłaniany do wyjazdu z kraju, mimo to nadal działał w opozycji.

Prokurator mówiła w piątek, że bezspornie Janowi R. należy się zadośćuczynienie za okres internowania. Zaproponowała kwotę 85 tys. zł pomniejszoną o przyznane politykowi już wcześniej 25 tys. zł. Wniosek o odszkodowanie za okres ukrywania się przed internowaniem oraz za czas, w którym poszkodowany nie mógł podjąć pracy – zdaniem prokuratury powinien być oddalony, gdyż brak podstaw prawnych, by wypłacić odszkodowanie za tego typu represje.

W 2010 r. sąd przyznał Janowi R. 25 tys. zł jako zadośćuczynienie za internowanie w czasie stanu wojennego. Była to maksymalna kwota, o jaką mogły się starać osoby internowane na podstawie ustawy z września 2007 r. Później zmieniły się przepisy i zniesiono górną granicę odszkodowania.

Proces został wznowiony w marcu tego roku, część rozpraw – ze względu na to, że wyjaśnienia i zeznania składane przed sądem dotyczyły spraw osobistych – odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Przed pierwszą rozprawą Jan R. powiedział PAP, że jest to jego prywatny proces, na temat którego nie chce się wypowiadać.

We wniosku złożonym w sądzie były polityk chciał zasądzenia za okres internowania: 259 tys. 303 zł jako zadośćuczynienie za doznane krzywdy oraz 290 tys. 697 zł odszkodowania za utracone zarobki - w sumie 550 tys. zł od Skarbu Państwa.

W piątek przed sądem pełnomocniczka Jana R. sprecyzowała, że domaga się on w sumie ponad 338 tys. zł za okres aresztowania i internowania (po 2,5 tys. zł za każdy dzień aresztu i po 2 tys. zł za każdy dzień internowania) oraz odszkodowania za okres, gdy nie mógł być zatrudniony(w wysokości 69 razy średnie wynagrodzenia na czas złożenia wniosku).