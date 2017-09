Jak informuje IMGW, nad Europą dominować będą niże, jedynie Ukraina i południowa Rosja znajdować się będą pod wpływem słabego wyżu. Polska znajdować się będzie na skraju niżu znad Morza Północnego. Na zachodzie kraju zaznaczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W sobotę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na zachodzie kraju oraz na Pomorzu zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna do 21 st. na północy, do 25 st. w centrum i 27 st. na południu, a na wybrzeżu 19 st., 20 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h, a wysoko w Karpatach do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie oraz miejscami na południowym wschodzie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 st. do 16 st. Wiatr umiarkowany, w rejonach podgórskich oraz nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków południowych, na zachodzie kraju skręcający na zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód, możliwe burze. Jedynie miejscami na krańcach wschodnich oraz na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, i bez opadów. Temperatura maksymalna od 17 st., 22 st. w zachodniej połowie kraju do 27 st., 28 st. na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, w rejonach podgórskich, a także w czasie burz porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 90 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie na ogół małe. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowy, pod wieczór skręcający na południowo-wschodni. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy. W niedzielę zachmurzenie małe, wzrastające stopniowo w ciągu dnia do umiarkowanego, a pod wieczór do dużego. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.